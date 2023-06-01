爆風スランプが、バンド結成直後に最初に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」として、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開された。

MVにはメンバーの演奏シーンに加え、サンプラザ中野くんと小島よしおのちょっとした日常の「あるあるな出来事」をコミカルに描いたショートコント風イメージカットも挿入されている。どちらのシーンも、日常の不安や鬱憤全てを「ええじゃないか！」「そんなの関係ねぇ！」の一言で破壊するスカッとする気持のいい作品に仕上がっているという。

https://youtu.be/YkDav_0eZC0

さらに、7月22日には爆風スランプの「今こそ聴いて欲しい曲たち」を凝縮したミニアルバム『今こそ！爆風スランプ』のリリースも決定した。本作には「大きな玉ねぎの下で 2026」など既存曲のリアレンジ・新録に加え、今回初音源化となる「ええじゃないか 2026」も収録される。

ミニアルバム『今こそ！爆風スランプ』ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️サンプラザ中野君 コメント

もう一発当ててやるぜー！と毎回毎回思ってますよ。今回はJUMPの前のSTEPと位置付けておきます。今こそ、爆風スランプです！

◆ ◆ ◆



◾️パッパラー河合 コメント

デビュー42周年「コイツら変わんね〜な〜」と思わせるブリブリの音を聴いてください、ブリブリッ！

◆ ◆ ◆



◾️バーベQ和佐田 コメント

ミュージシャンは現在進行形。いくつになろうが結成何年であろうか今が一番良いと思っている。

その今の音を聴いてね。

◆ ◆ ◆

◾️ファンキー末吉 コメント

更に進化した爆風スランプをお楽しみ下さい！！

◆ ◆ ◆

◾️ミニアルバム『今こそ！爆風スランプ』

2026年7月22日（水）リリース MHCL-3162 3,000円（税込）

▼収録曲

「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」

「大きな玉ねぎの下で 2026」

「Brave Love, TIGA 2026」

「東の島にブタがいたVol.3 2026」

「東京ラテン系セニョリータ 2026」

「ええじゃないか 2026」

◾️＜爆風スランプ 2026 LIVE at 日本武道館 〜歌え、大きな玉ねぎの下で＞ 2026年8月11日（火・祝）東京・日本武道館

開場17:00 / 開演18:00

(問) ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999 (平日12:00〜18:00) ▼チケット料金 ※全席指定

・FC「骨まで愛して〜オニオンズ」会員限定前方エリアチケット：17,000円（税込）

※アリーナ席前方確約・メンバー直筆サイン入りポスター付き

※お一人様2枚まで申し込み可

※購入者がFC会員の必要あり、同行者は非会員でも購入可 ・指定席：12,000円（税込）

※お一人様4枚まで申し込み可 ・指定席（18歳以下対象）：7,000円（税込）

※お一人様4枚まで申し込み可

※公演当日時点で18歳以下の方のみご利用いただけます ▼チケット一般発売中

ぴあ：https://w.pia.jp/t/bakufuslump2026/

ローソンチケット：https://l-tike.com/bakufuslump/

イープラス：https://eplus.jp/bakufuslump/

楽天チケット：https://r10.to/bakufu-slump 特設サイト：https://www.bakufu-slump.com