A.B.C-Zが5月27日に、2026年初となるデジタルシングル「TAP」をリリース。MVを公開した。

「TAP」は初タッグとなるALI& (80KIDZ)をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、一度聴いたら離れない中毒性抜群のサビが融合したダンスナンバー。

ミュージックビデオはCGを基調にすることで、コミカルなダンスをあえて無機質に表現しながらも、フリーダンスではメンバーの個性が光るポップな仕上がりとなっている。移りゆく時代をスクロールに例えながら、自らの手で未来をTAPし、人生をアップデートし続けるという力強いメッセージを感じられる作品となっている。

「TAP」のリリースを記念し、プレゼントがもらえる配信キャンペーンも実施中。詳細はA.B.C-Zオフィシャルサイトにて。

＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞

特設サイト：https://abcz.ponycanyon.co.jp/live_connection-2/index.html DAY1

グランキューブ大阪 メインホール

2026年8月19日（水）

開場17:00 /開演18:00

ゲスト:ZiDol

http://yoshimoto-me.co.jp/artist/zidol/ DAY2

パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年8月29日（土）

開場16:00 /開演17:00

ゲスト: 新浜レオン

https://niihamaleon.com/ DAY3

パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年8月30日（日）

開場16:00 /開演17:00

ゲスト: 大黒摩季

https://maki-ohguro.com/ 全席指定 11,500円（税込）