A.B.C-Z、2026年初デジタルシングル「TAP」リリース＆MV公開
A.B.C-Zが5月27日に、2026年初となるデジタルシングル「TAP」をリリース。MVを公開した。
「TAP」は初タッグとなるALI& (80KIDZ)をアレンジャーに迎え、エッジの効いたエレクトロサウンドと、一度聴いたら離れない中毒性抜群のサビが融合したダンスナンバー。
ミュージックビデオはCGを基調にすることで、コミカルなダンスをあえて無機質に表現しながらも、フリーダンスではメンバーの個性が光るポップな仕上がりとなっている。移りゆく時代をスクロールに例えながら、自らの手で未来をTAPし、人生をアップデートし続けるという力強いメッセージを感じられる作品となっている。
「TAP」のリリースを記念し、プレゼントがもらえる配信キャンペーンも実施中。詳細はA.B.C-Zオフィシャルサイトにて。
「TAP」
2026.5.27 Release
URL：https://abcz.lnk.to/TAP
配信キャンペーン：https://abcz.ponycanyon.co.jp/news/20260526-1.html
＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞
特設サイト：https://abcz.ponycanyon.co.jp/live_connection-2/index.html
DAY1
グランキューブ大阪 メインホール
2026年8月19日（水）
開場17:00 /開演18:00
ゲスト:ZiDol
http://yoshimoto-me.co.jp/artist/zidol/
DAY2
パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年8月29日（土）
開場16:00 /開演17:00
ゲスト: 新浜レオン
https://niihamaleon.com/
DAY3
パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年8月30日（日）
開場16:00 /開演17:00
ゲスト: 大黒摩季
https://maki-ohguro.com/
全席指定 11,500円（税込）
関連リンク
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