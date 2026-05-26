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パナソニックは、「ボディトリマー ER-NGKC3-A」を5％オフの6,270円（税込）で販売しています。

パナソニック ボディトリマー® ボディシェーバー 【Amazon.co.jp 限定】 電池式 お風呂剃り可 メンズ 黒 ER-NGKC3-A パナソニック(Panasonic) \6,270 （2026/05/26 12:57時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

丸い刃先で肌にやさしい！ アタッチメントで好みの長さに調整可能

↑パナソニックの「ボディトリマー ER-NGKC3-A」。

ボディトリマー ER-NGKC3-Aは、腕や脚、ワキ、胸はもちろん、デリケートなVIOゾーンのケアにも対応した電池式のエントリーモデル。刃の先端が尖っていない丸いガード刃を採用しており、カット刃が直接肌に触れない設計のため、やわらかい肌でも刃が食い込みにくく、やさしく剃ることができます。

また、各部位に合わせて持ち方を変えられる「I字シェイプ」や、Oゾーンなどの見えにくい部位にも届きやすい「V字ヘッド」を採用しており、なでるようにスムーズに全身をケアできるとうたいます。

直刃を使えば約0.1mmの短さまで剃れるほか、付属の肌ガードアタッチメント（2mm）や長さそろえアタッチメント（3mm）を装着することで、用途や好みに合わせた自然な長さに整えることも可能です。

カミソリでの処理に煩わしさを感じている方や、これから全身のムダ毛ケアを手軽に始めてみたい方の強い味方になってくれるはず。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

パナソニックのボディトリマーがセールでお得に！

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