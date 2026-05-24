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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【菓子パンよりコレ】レンチン5分！野菜ジュースとホットケーキミックス混ぜるだけのの野菜蒸しパン」と題した動画を公開しました。ボウルを使わず、ガラス耐熱皿一つで材料を混ぜ、レンジで加熱するだけで完成するお手軽な蒸しパンのレシピを紹介しています。



動画では、耐熱ガラス皿（セラベイク等）にホットケーキミックス150gと野菜ジュース150mlを直接入れ、全体をよく混ぜ合わせる様子が収められています。使用する器について、「今日使っているセラベイクはこびりつかないコーティング加工で、金属の泡だて器だと傷ついてしまうので木製・シリコン・プラスチックなどの調理器具を使うのがおすすめです」と調理のポイントを解説しました。



生地が均一になったら、冷凍コーン約50gとピザ用チーズ3つまみをトッピングし、ラップをせずに600Wの電子レンジで5分加熱します。動画では「少しだまが残っていてもOK」と手軽さをアピールしています。加熱後、生地のオレンジ色が消えてすべて黄色くなり、触ってねちゃっとしなければ完成です。チーズのコクとコーンの食感がプラスされた、ふかふかの野菜蒸しパンが出来上がりました。



動画の後半では、野菜ジュースの栄養素についての解説コーナーも設けられており、ためになる情報が満載です。忙しい朝の朝食やお子様のおやつに、ぜひこの手軽で栄養満点なレシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ホットケーキミックス 1袋（150g）

・野菜ジュース 150ml

・冷凍コーン 約50g

・ピザ用チーズ 3つまみ

・パセリ 適量



［作り方］

1. 大きめのガラス耐熱皿にホットケーキミックスをそのまま入れる。

2. 野菜ジュースを加え、全体をよく混ぜ合わせる。（※だまが少し残っていても可）

3. 生地が均一になったら、冷凍コーンとピザ用チーズをのせる。

4. ラップをせずに、600Wの電子レンジで5分加熱する。

5. 生地がすべて黄色くなっているか確認する。（※オレンジの部分が残っている場合や、触って生地がねちゃっとつく場合は、追加で1～2分加熱する）

6. 仕上げに彩りのパセリをふって完成。