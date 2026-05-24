局の垣根を越えた！ 『名探偵コナン』×『名探偵プリキュア！』のコラボが実現！！

1996年に放送開始し、今年TVアニメ放送30周年となる『名探偵コナン』と、2004年から放送が開始されている日曜あさの人気アニメ《プリキュアシリーズ》第23弾『名探偵プリキュア！』。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる２つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現！ 本日、スペシャルコラボビジュアル解禁！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

©ABC-A・東映アニメーション

『名探偵コナン』の江戸川コナンと『名探偵プリキュア！』のキュアアンサーの二人が、背中合わせで探偵ポーズを決める奇跡のコラボビジュアルだ。



■作品紹介



『名探偵コナン』

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



高校生探偵の工藤新一が、黒ずくめの組織に毒薬を飲まされ、体が縮んでしまい江戸川コナンと名乗って、幼馴染の毛利蘭の父・小五郎が営む毛利探偵事務所に居候しながら様々な事件を解決していくミステリー。

1996年の放送開始から2026年で30周年を迎えた。「30 YEAR PROJECT」特設サイトをチェック！ 最新情報を随時更新中！

『名探偵プリキュア！』

©ABC-A・東映アニメーション



プリキュア史上初である「探偵」のプリキュア。主人公の明智あんなが1999年にタイムスリップするところから物語が始まる。作品のテーマは「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」 。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、探偵として活躍する女の子たちを描く。

2004年放送開始の「プリキュア」シリーズ、本作はシリーズ23作目となる。

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

©ABC-A・東映アニメーション

5月31日（日）ABCテレビ・テレビ朝日系（あさ8時30分～）で放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、また、6月6日（土）読売テレビ・日本テレビ系（よる6時00分～）で放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーが登場することとなる！ 今回限りのスペシャルな“名探偵コラボ”は見逃せない。

さらにコラボグッズの展開も決定！ 今回だけの特別なグッズラインナップにもご注目を。

■プロデューサーコメント



吉田剛志（読売テレビ／『名探偵コナン』プロデューサー）コメント

「来年のプリキュアは探偵なんです」

多田プロデューサーと出会ってから1年――。あの日を思うと、胸が熱くなります。

テレビ局も制作会社も原作出版も異なる両作のコラボ。前例もなく、実現不可能に思えるハードルより、“これは面白くなる”という確信が先にありました。

……からのハードな調整はご想像にお任せします（笑）。

ちなみに、プリキュアへのメッセージをネクストコナンズヒント後に込めましたので、最後までお見逃しなく。

奇跡のコラボ、見せてあげる！

多田香奈子（ABCアニメーション／『名探偵プリキュア！』プロデューサー）コメント

「来年、『名探偵コナン』とコラボさせてください！」

吉田プロデューサーの元へ押しかけたのは、1年前――。いまこのような形で実現できたこと、心から嬉しいです。

様々なハードルがあることはわかっていました。

たとえ実現できなかったとしても、当たって砕けよう！

でも、「名探偵コナン」のスタッフの皆さんと出会い、

「視聴者の皆さんに楽しんでもらうことが一番」

そんな想いを胸に、かつてないコラボ成立にたどり着くことができました。

小学生から地上波でリアタイしていた「名探偵コナン」、30周年という長い年月愛され続けている「名探偵コナン」、個人的にもこのうえなく感慨深く、感謝でいっぱいです。

驚きと楽しさに溢れたコラボになっています。

最初は衝撃、中身は愉快、名探偵コラボ！





5月31日（日） あさ8時30分から放送の『名探偵プリキュア！』

※BSS山陰放送では、「名探偵プリキュア！」第18話は6月7日（日）朝6時15分～の放送

6月6日（土） よる6時00分から放送の『名探偵コナン』

※一部地域を除く

奇跡の名探偵コラボに乞うご期待!!

小学館 ・読売 テレビ ・TMS 19966

©ABC-A・東映アニメーション