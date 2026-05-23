「JBL Tour One M3」「JBL Tour Pro 3」にグリーンカラー登場 / コンパクトな10in1ドッキングステーション【まとめ記事】
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、フラッグシップモデル「JBL Tour One M3」および「JBL Tour Pro 3」に新色「グリーン」を追加、2026年5月21日（木）より販売する。さらにファームウェアアップデートにより、新開発サウンドカーブ（JBL Tour One M3のみ）及びスマート充電ケース（JBL Tour Pro 3）／JBL SmartTx（トランスミッター）の操作画面のユーザーインターフェースの刷新を行う。
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンの機能を大幅に拡張できる、10個の接続ポートを搭載した据え置き型ドッキングステーション「USB-CVDK22」を発売した。本製品は、4K対応のHDMIポートや安定した通信を実現する有線LANポート、高速データ転送が可能な各種USBハブに加え、SD・microSDカードリーダーや3.5mmオーディオジャックまで備えたオールインワンモデルだ。デスクに据え置くことで、外出先から戻った際もケーブルを1本接続するだけで、モニターやマウス、ネットワーク環境への即座な復帰が可能になる。設置場所を選ばないコンパクト設計ながら、散らかりがちな周辺機器をスマートに集約しつつ、機能的なワークスペースを構築する。
■北尾辰也写真展『COSMIC STRUCTURES』を開催【Art Gallery M84】
Art Gallery M84は、2026年6月30日(火)より北尾辰也写真展『COSMIC STRUCTURES』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第170回目の展示として実施する個展。
■音質と操作性を刷新！「JBL Tour One M3」「JBL Tour Pro 3」にグリーンカラー登場
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、フラッグシップモデル「JBL Tour One M3」および「JBL Tour Pro 3」に新色「グリーン」を追加、2026年5月21日（木）より販売する。さらにファームウェアアップデートにより、新開発サウンドカーブ（JBL Tour One M3のみ）及びスマート充電ケース（JBL Tour Pro 3）／JBL SmartTx（トランスミッター）の操作画面のユーザーインターフェースの刷新を行う。
■500mlペットボトル並の軽さ！オンでもオフでも使える16インチノートPCに対応したPCバックパック
サンワサプライ株式会社は、500mlペットボトル並みの軽さで、毎日の持ち運びを快適にする16インチ対応カジュアルPCバックパック「BAG-BP18BK」を5月下旬に発売する。シンプルで無駄のないデザインを採用し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに自然に馴染む。通勤・通学はもちろん、仕事帰りのジムや休日のお出かけなど、オン・オフを問わず使いやすいバックパックだ。軽量ながら17Lの収納力を備え、パソコンや小物を整理しやすい各種ポケットを搭載する。さらに、クッション入りのパソコン収納部や、長時間でも快適に背負えるショルダーベルト、キャリーサポーターなど、移動時の使いやすさにもこだわりました。日常のフットワークを軽くする、実用性に優れたスタンダードモデルだ。
■パワフルなだけじゃない！半固体電池採用で安全性にもこだわった3WAYハンディファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、従来の電池より安全で長持ちする半固体電池を採用した3WAYハンディファン「400-TOY049W（ホワイト）」と「400-TOY049BL（ブルー）」を仕様変更し、発売した。本製品は従来のバッテリーに比べて安全性が高く、長持ちする半固体リチウムイオン電池の仕様にグレードアップしました。半固体電池に対しての釘刺し試験も実施して、その安全性を確認している。暑い季節に欠かせないハンディファンだからこそ、涼しさだけでなく「長く、安全に使えること」にもこだわった。
■4K出力・有線LAN・カードリーダーなど充実の10ポート搭載！コンパクトな10in1ドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンの機能を大幅に拡張できる、10個の接続ポートを搭載した据え置き型ドッキングステーション「USB-CVDK22」を発売した。本製品は、4K対応のHDMIポートや安定した通信を実現する有線LANポート、高速データ転送が可能な各種USBハブに加え、SD・microSDカードリーダーや3.5mmオーディオジャックまで備えたオールインワンモデルだ。デスクに据え置くことで、外出先から戻った際もケーブルを1本接続するだけで、モニターやマウス、ネットワーク環境への即座な復帰が可能になる。設置場所を選ばないコンパクト設計ながら、散らかりがちな周辺機器をスマートに集約しつつ、機能的なワークスペースを構築する。
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■音質と操作性を刷新！「JBL Tour One M3」「JBL Tour Pro 3」にグリーンカラー登場
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、フラッグシップモデル「JBL Tour One M3」および「JBL Tour Pro 3」に新色「グリーン」を追加、2026年5月21日（木）より販売する。さらにファームウェアアップデートにより、新開発サウンドカーブ（JBL Tour One M3のみ）及びスマート充電ケース（JBL Tour Pro 3）／JBL SmartTx（トランスミッター）の操作画面のユーザーインターフェースの刷新を行う。
■500mlペットボトル並の軽さ！オンでもオフでも使える16インチノートPCに対応したPCバックパック
サンワサプライ株式会社は、500mlペットボトル並みの軽さで、毎日の持ち運びを快適にする16インチ対応カジュアルPCバックパック「BAG-BP18BK」を5月下旬に発売する。シンプルで無駄のないデザインを採用し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに自然に馴染む。通勤・通学はもちろん、仕事帰りのジムや休日のお出かけなど、オン・オフを問わず使いやすいバックパックだ。軽量ながら17Lの収納力を備え、パソコンや小物を整理しやすい各種ポケットを搭載する。さらに、クッション入りのパソコン収納部や、長時間でも快適に背負えるショルダーベルト、キャリーサポーターなど、移動時の使いやすさにもこだわりました。日常のフットワークを軽くする、実用性に優れたスタンダードモデルだ。
■パワフルなだけじゃない！半固体電池採用で安全性にもこだわった3WAYハンディファン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、従来の電池より安全で長持ちする半固体電池を採用した3WAYハンディファン「400-TOY049W（ホワイト）」と「400-TOY049BL（ブルー）」を仕様変更し、発売した。本製品は従来のバッテリーに比べて安全性が高く、長持ちする半固体リチウムイオン電池の仕様にグレードアップしました。半固体電池に対しての釘刺し試験も実施して、その安全性を確認している。暑い季節に欠かせないハンディファンだからこそ、涼しさだけでなく「長く、安全に使えること」にもこだわった。
■4K出力・有線LAN・カードリーダーなど充実の10ポート搭載！コンパクトな10in1ドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンの機能を大幅に拡張できる、10個の接続ポートを搭載した据え置き型ドッキングステーション「USB-CVDK22」を発売した。本製品は、4K対応のHDMIポートや安定した通信を実現する有線LANポート、高速データ転送が可能な各種USBハブに加え、SD・microSDカードリーダーや3.5mmオーディオジャックまで備えたオールインワンモデルだ。デスクに据え置くことで、外出先から戻った際もケーブルを1本接続するだけで、モニターやマウス、ネットワーク環境への即座な復帰が可能になる。設置場所を選ばないコンパクト設計ながら、散らかりがちな周辺機器をスマートに集約しつつ、機能的なワークスペースを構築する。
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