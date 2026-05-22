¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×µé¡Ö¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¾¦ÍÑ¼Ö¡×½é¸ø³«¤Ç¡ÈÈ¿¶Á¡É»¦Åþ¡ª Á´Ä¹5m¡Ö¤Ò¤í¤Ó¤í¡×6¿Í¾è¤ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª 27Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤Î¡È¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹FF¥Ð¥ó¡É¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡Ö¿··¿¥¹¥¯¡¼¥É¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
¶¡µëÉÔÂ¤¬Â³¤¯¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ÎÊä´°¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜ¤â
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯5·î14Æü¤«¤é16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ë¡¢2027Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿··¿¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ö¥¹¥¯¡¼¥É¡×¤òÆüËÜ½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î¡È¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¾¦ÍÑ¼Ö¡Ö¿··¿¥¹¥¯¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ö¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÍÑ¼ÖÉôÌç¤Ç¡¢²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë¾®·¿¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎLCV¡ÊLight lCommercial Vehicle¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â2022Ç¯¤è¤ê¥é¡¼¥¸¥¯¥é¥¹¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥Ç¥å¥«¥È¡×¤ÎÀµµ¬Í¢Æþ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÄêÉ¾¤ò½¸¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¡¼¥É¤Ï¡¢Á´Ä¹6m¤«¤é5.4mµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä¥Ç¥å¥«¥È¤è¤ê¤â¤Ò¤È²ó¤ê°Ê¾å¾®¤µ¤ÊFF¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ç¡¢¸½¹Ô·¿¤Ï3ÂåÌÜ¡£¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤È¹çÍýÅª¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï²ßÊªÍ¢Á÷¤ËÅ°¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¥Ð¥ó¡×¡¢6¿Í¾è¤ê¡Ü²Ù¼¼¤Î¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¥ã¥Ö¡×¡¢Á÷·ÞÍÑÅÓ¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤ë¾èÍÑ¥ï¥´¥ó¡Ö¥³¥ó¥Ó¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ»²¹Í½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¥¥ã¥Ö¤Î±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ê±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¼Ö¡Ë¤Ç¡¢Á°ÀÊ3¡Ü¸åÀÊ3¤Î6¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4980mm¡ßÁ´Éý1925mm¡ßÁ´¹â1905mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥ï¥¤¥É¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ß¥É¥ë¥ë¡¼¥Õ¡ÊÁ´Ä¹4840mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â2105mm¡Ë¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾4¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï145ps¤òÈ¯´ø¤·¡¢Á°ÎØ¤ò¶îÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¹¥¯¡¼¥É¤Î»²¹Í½ÐÅ¸¼Ö¤ÏÉ¸½àÄ¹¤Î¡ÖL2¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¼ÖÂÎÄ¹¤¬±ä¤Ó¤¿¡ÖL3¡×»ÅÍÍ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡L3¤ÏÁ´Ä¹5330mm¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¤Î5380mm¤È¶á¤¤¿ôÃÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2027Ç¯¤ËÆüËÜÆ³ÆþÍ½Äê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤«¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥å¥«¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤«¤é²ßÊªÍ¢Á÷¡¢Á÷·ÞÍÑ¡¢¾èÍÑ¤Ê¤ÉÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤Ç¤¤ë¼Ö¼ï¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤ä°Õ¸«¤òÊ¹¤¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÃíÌÜ¤Î1Âæ¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤«¡×¡Ö¡ÊÆü»º¡Ë¥¥ã¥é¥Ð¥ó°Ê³°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖFF¤Î¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¤ò¼¨¤¹À¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¼Â¼Ö¤ò¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¡Ê¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¸åÎØ¶îÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËÁ°ÎØ¶îÆ°¤Î´¶¤¸¤Ï¾è¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤ÎÊ¬²Ù¼¼¤ÏÉÔÍø¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¹ÍÎ¸¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ëº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¿¼¹ï¤Ê¶¡µëÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¯¡¼¥É¤¬¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¿·Þ¤ò¼¨¤¹¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ÏÂç¤¤¤ËÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£