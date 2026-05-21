仕事中もリラックスタイムもこれ1台！3WAYで使える万能フットレスト
サンワサプライ株式会社は、集中モードからリラックスまで、使用シーンや好みに合わせて3通りの使い方ができる、多機能設計の3WAYフットレスト「MR-FR8BK」を発売する。本製品は、正しい姿勢をサポートするスタンダードな「フットレスト」、足を伸ばしてくつろげる「オットマン」、そして立ち作業時やちょっとした休憩に使える「足置き」の3WAY仕様が特長だ。
長時間のデスクワークによる脚のむくみや疲れを軽減するだけでなく、休憩中や動画視聴時には足を高く上げることで心身ともにリフレッシュできる環境を整える。場所を選ばず設置でき、オフィスや自宅などさまざまなシーンで「座り」の質を向上させる。
■足を載せて快適に過ごせるフットレスト
足を快適にサポートするフットレストだ。足を載せてゆらゆら動かすことができ、ストレッチにも使える。※角度は固定できない。
■姿勢の改善にも役立つ
足元に置くだけで姿勢が整うので、デスクワークが楽になる。椅子が高くて足が届きにくい方にもおすすめだ。
■これ1台で3通りの使い方ができる
フットレストとオットマン、2つのクッションが付いており、これ1台で3通りの使い方が可能だ。デスクワーク中にもリラックスタイムにも幅広いシーンで役立つ。
■角度・高さ調整が可能
フットレスト・オットマンどちらも3段階ずつ高さ調整可能だ。また、無段階で角度を調整することもできる。※角度は固定できない。
■極上のリラックス感を生む、厚手クッション
フットレストもオットマンも約5cmの極厚クッションでリラックスできる。
■ゆったり使える幅広タイプ
幅40cmのワイドタイプで、安心して足を預けられる。
■汚れに強い合成皮革を使用
張地には、汚れや水分もさっと拭き取れる合成皮革を使用している。
■滑り止め付きでしっかり安定
フレーム底部には滑り止めが付いており、安定感のある使い心地だ。
■3ステップのかんたん組み立て
組み立ては3ステップで簡単だ。
■多機能設計の3WAYフットレスト「MR-FR8BK」
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