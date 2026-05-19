劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折をABEMA初入荷！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アニメ『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』を５月30日（土）に初入荷する。
『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部(デジタル版含む)を突破。2020年10月、2023年７月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年１月からは第３期「死滅回游 前編」が放送され大きな話題を呼んだほか、第４期「死滅回游 後編」の制作も決定し、さらなる期待が高まっている。
このたび、TVアニメ第２期より五条悟と夏油傑の高専時代を描いた「懐玉・玉折」（全５話）のストーリーをまとめた『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』の「ABEMA」初入荷が決定。５月30日（土）午前０時より、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも楽しめる。
また劇場版総集編の初入荷を記念し、TVアニメ『呪術廻戦』シリーズの全話無料一挙放送も決定。５月20日（水）〜25日（月）にわたり、第１期から第３期までの全59話を順次無料一挙放送するほか、放送後１週間の無料配信も実施する。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部(デジタル版含む)を突破。2020年10月、2023年７月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 0』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年１月からは第３期「死滅回游 前編」が放送され大きな話題を呼んだほか、第４期「死滅回游 後編」の制作も決定し、さらなる期待が高まっている。
また劇場版総集編の初入荷を記念し、TVアニメ『呪術廻戦』シリーズの全話無料一挙放送も決定。５月20日（水）〜25日（月）にわたり、第１期から第３期までの全59話を順次無料一挙放送するほか、放送後１週間の無料配信も実施する。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会