モスバーガー、新商品発表会＆試食会 / ソニービル『100.80.60.展』【まとめ記事】
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2026年5月12日（火）、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2026年5月20日（水）、報道関係者向けに新商品発表会＆試食会を開催した。同社は全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、定番商品「海老カツバーガー」のバリエーション商品として、アボカドを使った新商品を2026年5月20日（水）より発売する。
Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）は、現代日本の礎を築いた「昭和」が今年で満100年を迎えることを機に、その時代の移ろいを「銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年」というテーマで振り返るプログラム『100.80.60.展』（読み：ひゃくはちじゅうろくじゅうてん）を、2026年4月24日（金）〜5月31日（日）まで開催する。
■屋外作業や通勤の暑さ対策に！服の中へ送風して手軽に涼しさを再現できるモバイル扇風機
サンワサプライ株式会社は、服の中に風を送り込める半固体電池内蔵の2WAY腰掛けベルトファン「FAN-USB2BK」を発売する。本製品は、本体をベルトに引っ掛けるだけで、衣服内に効率よく風を送り込めるウェアラブル扇風機。両手が自由に使えるため、屋外での軽作業やアウトドア、毎日の通勤時も動作を妨げずに涼しさを得られる。電源には、液漏れや発火リスクを低減できる「半固体電池」を採用し、高い安全性と軽量化を両立。付属のストラップを使えば首掛けスタイルとしても使用可能で、シーンに合わせた最適な暑さ対策を提供する。
■しっとり濃厚、ガツンと旨辛！「背徳の純レバ丼」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2026年5月13日(水)より期間限定メニュー『目玉焼き純レバ丼』を販売開始いたします。ニンニクベースの特製ダレがガツンと効いた、食欲を一気に引き上げる一杯に仕上げた。
■銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年を、11人の作家の書き下ろし作品で辿る！『100.80.60.展』
Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）は、現代日本の礎を築いた「昭和」が今年で満100年を迎えることを機に、その時代の移ろいを「銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年」というテーマで振り返るプログラム『100.80.60.展』（読み：ひゃくはちじゅうろくじゅうてん）を、2026年4月24日（金）〜5月31日（日）まで開催する。本プログラムは、時代を映す街「銀座」の100年の移り変わりを10年刻みで、「銀座と、モダン。」「銀座と、まぶしさ。」「銀座と、衣替え。」といった年代ごとのムードとして再定義し、これらのキーワードをもとに、ヒコロヒー（芸人）、皆川明（minä perhonen デザイナー）、いとうせいこう（作家・クリエーター）、又吉直樹（芸人・作家）、俵万智（歌人）、川島小鳥（写真家）、柴田聡子（シンガー・ソングライター/詩人）など個性豊かな11人の作家/アーティストが書き下ろしたエッセイや詩、小説を立体展示する。
■至高のコンビで楽しむ「海老カツ」・和洋折衷なひんやりスイーツが登場！モスバーガー、新商品発表会＆試食会
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2026年5月12日（火）、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2026年5月20日（水）、報道関係者向けに新商品発表会＆試食会を開催した。同社は全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、定番商品「海老カツバーガー」のバリエーション商品として、アボカドを使った新商品を2026年5月20日（水）より発売する。
■コンパクトなのに容量たっぷり！家庭用クロスカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、在宅ワークや家庭での書類整理に便利な、コンパクト設計のクロスカットシュレッダー、「400-PSD078W（ホワイト）」と「400-PSD078W（ブラック）」を発売した。清潔感のあるホワイトカラーと落ち着きのあるブラックカラーの2色展開で、家庭のデスク横やリビング、仕事場の足元にも自然に設置可能。必要なときにすぐ使える場所へ置いておけるため、個人情報が載った書類や明細書をため込まず、毎日の整理整頓をスマートに習慣化できる。
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・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
■屋外作業や通勤の暑さ対策に！服の中へ送風して手軽に涼しさを再現できるモバイル扇風機
サンワサプライ株式会社は、服の中に風を送り込める半固体電池内蔵の2WAY腰掛けベルトファン「FAN-USB2BK」を発売する。本製品は、本体をベルトに引っ掛けるだけで、衣服内に効率よく風を送り込めるウェアラブル扇風機。両手が自由に使えるため、屋外での軽作業やアウトドア、毎日の通勤時も動作を妨げずに涼しさを得られる。電源には、液漏れや発火リスクを低減できる「半固体電池」を採用し、高い安全性と軽量化を両立。付属のストラップを使えば首掛けスタイルとしても使用可能で、シーンに合わせた最適な暑さ対策を提供する。
■しっとり濃厚、ガツンと旨辛！「背徳の純レバ丼」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2026年5月13日(水)より期間限定メニュー『目玉焼き純レバ丼』を販売開始いたします。ニンニクベースの特製ダレがガツンと効いた、食欲を一気に引き上げる一杯に仕上げた。
■銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年を、11人の作家の書き下ろし作品で辿る！『100.80.60.展』
Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）は、現代日本の礎を築いた「昭和」が今年で満100年を迎えることを機に、その時代の移ろいを「銀座100年、ソニー80年、ソニービル60年」というテーマで振り返るプログラム『100.80.60.展』（読み：ひゃくはちじゅうろくじゅうてん）を、2026年4月24日（金）〜5月31日（日）まで開催する。本プログラムは、時代を映す街「銀座」の100年の移り変わりを10年刻みで、「銀座と、モダン。」「銀座と、まぶしさ。」「銀座と、衣替え。」といった年代ごとのムードとして再定義し、これらのキーワードをもとに、ヒコロヒー（芸人）、皆川明（minä perhonen デザイナー）、いとうせいこう（作家・クリエーター）、又吉直樹（芸人・作家）、俵万智（歌人）、川島小鳥（写真家）、柴田聡子（シンガー・ソングライター/詩人）など個性豊かな11人の作家/アーティストが書き下ろしたエッセイや詩、小説を立体展示する。
■至高のコンビで楽しむ「海老カツ」・和洋折衷なひんやりスイーツが登場！モスバーガー、新商品発表会＆試食会
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■コンパクトなのに容量たっぷり！家庭用クロスカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、在宅ワークや家庭での書類整理に便利な、コンパクト設計のクロスカットシュレッダー、「400-PSD078W（ホワイト）」と「400-PSD078W（ブラック）」を発売した。清潔感のあるホワイトカラーと落ち着きのあるブラックカラーの2色展開で、家庭のデスク横やリビング、仕事場の足元にも自然に設置可能。必要なときにすぐ使える場所へ置いておけるため、個人情報が載った書類や明細書をため込まず、毎日の整理整頓をスマートに習慣化できる。
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