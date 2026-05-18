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「自分が育ててやってやったやつが上司に」大卒中退男性が語るコールセンター降格のリアル

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新卒応援チャンネル【さざえ】が、「【30代転職】「最近また降格になりました…」コルセン10年、電気工事4年の男性、人生に迷う【77人目】」と題した動画を公開。転職を12回繰り返した大卒中退男性が出演し、「自分が育ててやってやったやつが上司になった」という波乱万丈なキャリアと、コールセンターで降格処分を受けた意外な理由を明かした。



対談は、男性のこれまでの経歴を振り返る形でスタート。情報系の大学を中退後、コールセンターや法人営業、電気工事など様々な職を転々としてきたという。電気工事会社では「電線って叩かれると痛いですよ」と語るほどのパワハラを受け、自ら少額訴訟を起こすも敗訴したエピソードを苦笑いを浮かべながら告白。「2万円でその体験が買えると考えたら結構いい」と、困難な状況をポジティブに捉える独自の価値観を垣間見せた。



また、期間工として働いた際は、単調な作業の繰り返しに「もう3時間経ったやろうちらで時計見たら30分」と絶望し、数ヶ月で退職。「同じ作業をするのって大嫌い」という自身の適性を再認識し、再びコールセンターの管理者へと転身する。



順調に管理者を務めていた男性だったが、突如として降格の憂き目に遭う。その発端は、彼自身が正社員へと引き上げ、指導していた女性の後輩だった。彼女が自分の後輩となり、誤った業務手順を注意したところ「私は納得できません」と反発されたという。さらに、彼女から社内のハラスメント窓口へ「パワハラされました」と通報され、最終的に上司からも見放されて降格処分となった悲劇の顛末を明かした。現在は視聴者のアンケート結果にも背中を押され、再び電気工事の職人を目指すことを決意しており、幾度挫折しても立ち上がる逞しさが印象的な対談となっている。