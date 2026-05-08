スミス＆カーラ夫人による「キャッチング・ホープ財団」のチャリティ

ドジャースは1日（日本時間2日）からの敵地6連戦を終え、7日（同8日）は束の間のオフ日だった。一方で多くのナインが一か所に集結。充実の夜を過ごしたようだ。

球団公式SNSはこの日、「ドジャース・コメディ・ナイトにて、ウィルのチームメートたちがキャッチング・ホープ財団への愛を示している！」と綴って1枚の写真を公開した。ウィル・スミス捕手やテオスカー・ヘルナンデス外野手、カイル・タッカー外野手、タイラー・グラスノー投手らが笑顔で集合写真に収まっている。また、故障離脱中のトミー・エドマン内野手の姿も見られた。

実はこの日、、スミスとカーラ夫人による非営利団体「キャッチング・ホープ財団」によるチャリティイベントが開催されていた。Netflixとの共同イベントで、コメディアンによるショーを楽しみ、今回の収益は貧しい家庭の子どもたちの支援などに使われる模様。今回で実に3回目を数えた。

スミスとカーラ夫人はかねてより青少年支援に従事。ルイビル大で出会った2人は、スミスはメジャーリーグへ、カーラ夫人は小学校の教師の道を歩んだ。2020年にゴールインし、翌2021年に設立した。低所得家庭の青少年に、リーダーシップ、セルフアドボカシー（自己権利擁護）、自立に必要な重要なスキルを支援することを目指している。

貴重なオフにもかかわらず、多くの選手が集結して“奉仕”する姿にファンも感動しているようだ。「（このチームは熱い心と笑いを兼ね備えているな！ Go、ドジャース！」「みんな本当にいい笑顔を」「慈善活動のための最高に笑える夜だった」「トミーは元気そうだね」「何て素敵なんだ」と喝采が送られた。

ドジャースはオフを終え、8日（同9日）のブレーブス戦から怒涛の13連戦に臨む。（Full-Count編集部）