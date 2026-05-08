ミツカンの公式「X」アカウントが、「味ぽん」のキャップの外し方を紹介し、SNS上で「ラクに外れるんですね！」「やってみます」という声が上がっています。

【画像】え…気持ちいい〜！ コチラが味ぽんの“キャップの外し方”です！

「味ぽん」のキャップを外す方法とは？

公式アカウントは、「知ってますか？ 味ぽんキャップ外し、気持ちいいですよ」とコメント。画像と動画で、キャップの外し方を紹介しています。

【味ぽんキャップ外し】

（1）ふたを下に引っ張り、根元をちぎる。

（2）側面を半分くらいむく。

（3）親指をかけ、キャップを上げて外す。「気持ちいい〜！」

（4）分別してごみ出しへ。

投稿には、「ラクに取れるんですね！」「なるほど！やってみます」「外れる瞬間が、めっちゃ気持ちいい〜」「ボトルから抜ける感覚…気持ちいいですよね」という声が上がっています。

「いつも1〜2のところでキャップだけちぎれてしまう」という声もありましたが、同じような経験をした人からは、慣れてからは「ラクで簡単、気持ちいいですね」というコメントが寄せられています。