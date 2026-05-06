「帰ってきたニャ！」 ドアの音に反応して階段を下りる猫

YouTubeチャンネル「inthelife」では、久しぶりに会った飼い主さんに甘える猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「こんなお出迎えされてみたい」「かわいくて何度も見てしまう！」の声が続出しました。

【画像5枚】「うらやましくてしょうがない…」これが“猫のお出迎え”です！かわいすぎる…！！

注目を集めたのは「玄関開けるまで259,202秒でにゃんこ♪ Cat happy to see owner after 3 days -Cat welcome - short.5 after 3 days-」という動画。3日ぶりに帰宅する飼い主さんが、玄関のドアを開けるシーンから始まります。

姿は見えませんが、階段の上の方から猫の鳴き声が。ドアの音に気付き、飼い主さんが帰ってきたことを察したようです。

すると、鳴きながら急いで階段を下りてくる猫が登場。まるで「遅いニャー！」「今までどこいってたニャー？」と、飼い主さんに話しかけているかのようです。

「会いたかったニャー！」 甘えん坊モード全開

「会いたかったニャー！」とでも言うように、鳴きながら飼い主さんの元まで駆け寄ります。かわいらしいお出迎えに、優しくなでて応える飼い主さん。猫は頭をこすりつけて、「もっとなでてニャー！」とアピールしているようです。

「こんなに喜んでくれるなんて…」 視聴者もほっこり

さらに飼い主さんに顔を近づけ、じっと見つめる猫。3日ぶりの再会がうれしくてたまらない、そんな様子が伝わってきますね。）

動画のコメント欄には「こんなに喜んでくれるなんてかわいすぎる！」「鳴きながら階段を下りてくるシーンがたまらない」といった声が寄せられています。飼い主さんを待ちわびていた愛らしい猫の様子を、ぜひチェックしてみてください。