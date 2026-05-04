坂倉がDream Amiさんと笑顔

広島・坂倉将吾捕手が3日に自身のインスタグラムを更新し、1日にマツダスタジアムで行われた中日戦でスペシャルパフォーマンスを行った歌手のDream Amiさんとの挨拶したことを報告。ファンも「嬉しそう」などと反応している。

26歳の坂倉は自身のSNSに「Amiさんと写真を撮ってもらいました！ 登場曲で使わせていただいてる歌を歌ってもらい、試合前なのに思わずノリノリで集中して聴いてしまいました。少し反省」と綴った。それでも「E-girls時代から見ていた方なので感動もあっていい日になりました!!」と報告していた。

Amiさんは試合前に映画「ズートピア２」の日本版主題歌「Ｚｏｏ〜君がいるから〜」を熱唱。国歌独唱も務めていた。坂倉はSNSでAmiさんと一緒に撮った写真も掲載。緊張気味な笑みを浮かべていた。

ファンも反応。「とても素敵な写真ですね」「お似合いです」「とても素敵な坂倉選手の笑顔が見れて幸せです」「ノリノリで楽しそうな坂倉くんが見れて嬉しかったです」「Amiさん可愛い」「坂倉くんめっちゃ嬉しそうでかわいかったです笑」「素敵なツーショットですね」「めっちゃニヤけてるぅ」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）