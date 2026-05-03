【本日まで】Amazon GW スマイルSaleで「柳宗理」デザインのアイテムがお買い得価格に

機能美の極致とも言える「柳宗理」のデザイン。いつかは揃えたいと思っていても、定価ではなかなか手が出せなかった方も多いはず。現在開催中のAmazon GW スマイルSaleでは、大人気のカトラリーセットや機能性に優れた調理器具がお買い得価格に。自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにも最適な逸品を、賢くお得に手に入れませんか？

ギザギザがなく、角煮も崩さずつかめるステンレストング

ふたを回転させて隙間を加減できる、18cmの片手鍋

表面に凹凸があり、こびりつきにくい鉄フライパン

味噌汁を作るのにちょうどいい大きさのミルクパン

水切りの良さと洗いやすさを追求したパンチングストレーナー

職人が1本1本手作り。使いやすさを追求したバターナイフ

口当たりがなめらか。つや消し仕上げのディナースプーン

グッドデザイン賞を受賞した、つや消し仕上げのティースプーン

"刺す"と"乗せる"を兼ね備えたパフェスプーン

ステーキをしっかり刺せる4本刃のディナーフォーク

1982年発売以来のロングセラー、黒柄カトラリーのデザートフォーク

1982年発売以来のロングセラー、黒柄カトラリーのデザートスプーン

サラダボール・盛り鉢としても。丈夫で清潔なステンレスボール

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