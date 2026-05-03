【本日まで】Amazon GW スマイルSaleで「柳宗理」デザインのアイテムがお買い得価格に
現在開催中のAmazon GW スマイルSaleでは、大人気のカトラリーセットや機能性に優れた調理器具がお買い得価格に。自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにも最適な逸品を、賢くお得に手に入れませんか？
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ギザギザがなく、角煮も崩さずつかめるステンレストング
柳宗理 Sori Yanagi 高機能 ステンレス トング 穴あき 洗いやすく衛生的 グッドデザイン賞受賞 ステンレストング 柳 宗理 ステンレストング 穴あき
2,200円 → 1,780円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ふたを回転させて隙間を加減できる、18cmの片手鍋
表面に凹凸があり、こびりつきにくい鉄フライパン
味噌汁を作るのにちょうどいい大きさのミルクパン
柳宗理 日本製 ミルクパン ステンレス ガス火専用 柳宗理(Yanagi Sori) ミルクパン16cm 1.2L ガス火専用 燕三条 左右に張り出した注ぎ口 注ぎやすさと水切れの良さを考えたフォルム ステンレス製 つや消し 18-8ステンレス 食器洗浄機使用可能 直火
5,720円 → 4,830円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
水切りの良さと洗いやすさを追求したパンチングストレーナー
柳宗理 パンチングざる単品 柳宗理 Sori Yanagi 水切りの良さと洗いやすさを追求したパンチングストレーナー 燕三条 ステンレス製手付きざる 19cm 1枚板をパンチング加工しているため水切れが良く目詰まりしにくい 食器洗浄機使用可能 18ー8ステンレス
3,300円 → 2,493円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
職人が1本1本手作り。使いやすさを追求したバターナイフ
柳宗理 ステンレスカトラリー KNIFE 柳宗理(Yanagi Sori) Sori Yanagi 使いやすさを追求したシンプルフォルムのカトラリー 燕三条 ステンレス製 バターナイフ 職人が1本1本手作り 食器洗浄機使用可能 つや消し仕上げ
770円 → 714円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
口当たりがなめらか。つや消し仕上げのディナースプーン
グッドデザイン賞を受賞した、つや消し仕上げのティースプーン
柳宗理 スプーンSシリーズ #1250 柳宗理 Sori Yanagi 使いやすさを追求したシンプルフォルムのカトラリー 燕三条 ステンレス製 ティースプーン 口当たりがなめらかになるよう洗練されたデザイン 食器洗浄機使用可能 つや消し仕上げ
495円 → 447円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
"刺す"と"乗せる"を兼ね備えたパフェスプーン
ステーキをしっかり刺せる4本刃のディナーフォーク
柳宗理 フォークシリーズ #1250 柳宗理(Yanagi Sori) ディナーフォーク 195mm 燕三条 18-8ステンレス 食洗機対応 使いやすさを追求したシンプルフォルム 口当たりなめらか 大きめ つや消し仕上げ
935円 → 765円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1982年発売以来のロングセラー、黒柄カトラリーのデザートフォーク
柳宗理 Sori Yanagi 使いやすさを追求したシンプルフォルムのカトラリー 燕三条 ステンレス製 黒柄デザートフォーク4本刃 口当たりがなめらかになるよう洗練されたデザイン 食器洗浄機使用可能 つや消し仕上げ
4,180円 → 3,449円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1982年発売以来のロングセラー、黒柄カトラリーのデザートスプーン
柳宗理(Yanagi Sori) Sori Yanagi 使いやすさを追求したシンプルフォルムのカトラリー 燕三条 ステンレス製 黒柄デザートスプーン 口当たりがなめらかになるよう洗練されたデザイン 食器洗浄機使用可能 つや消し仕上げ
4,180円 → 3,800円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
サラダボール・盛り鉢としても。丈夫で清潔なステンレスボール
柳宗理(Yanagi Sori) ステンレスボール 柳 宗理 ステンレスボール 19cm 311021
2,750円 → 2,368円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
アサヒ飲料 おいしい水 天然水 ラベルレスボトル 【Amazon.co.jp限定】 #like(タグライク) アサヒ おいしい水 天然水 ラベルレスボトル 2L×9本
1,359円 → 1,198円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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