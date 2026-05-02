カージナルスと対戦

【MLB】カージナルス 7ー2 ドジャース（日本時間2日・セントルイス）

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数無安打に終わり、チームは3連敗。5月は黒星スタートとなった。

相手先発リベラトーレと対戦した第1打席は左飛、第2打席はニゴロ、第3打席は中堅へのライナーに倒れた。2番手ソリアーノと対戦した7回2死一塁の第4打席では見逃し三振だった。5点ビハインドの9回2死二塁で回ってきた第5打席は中飛に終わり、最後の打者となった。

先発したシーハンは初回に守備の乱れとボークなどで3失点。スネルのリハビリが進む中、4回2/3を4失点とローテーション争いでアピールできなかった。

打線は2回、マンシーの適時打で1点を返した。3点を追う6回に安打と連続四球で1死満塁の好機を作ったが、タッカーが犠飛を放っただけで1点止まりだった。

ドジャースは28日（同29日）からのマーリンズ戦2試合はそれぞれ1得点、2得点に終わっていた。一方のカージナルスはこれで5連勝となった。（Full-Count編集部）