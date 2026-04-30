[PR]【5月限定】Suica敗北！三井住友カード×Visa割で「50%超還元」の三重取りが神すぎる
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[PR]「まだSuicaチャージで消耗してるの？」
今回の動画では、日本の鉄道インフラを揺るがす「Suica VS タッチ決済」の最終決戦について徹底解説！
実は今、長年王座に君臨してきたSuicaに対し、クレジットカードの「タッチ決済」が猛烈な勢いで普及しています。なぜJRは導入を渋ってきたのか？そこには日本独自の「0.2秒の壁」という技術的ハードルがありました。しかし、その裏で各事業者の首を絞めているのが、Suica維持にかかる「莫大なコスト」なんです。
さらに、2026年5月限定で、ポイ活民なら絶対に見逃せない「奇跡の三重取り」が始まります！
Visa主催の「Visa割（30％）」に三井住友カードの特典、さらに通常の8％還元を掛け合わせることで、なんと最大50％超の還元が実現。
動画内では、インフルエンサーで解釈が異なる「※印の計算ルール」を徹底分析。なぜ2500円ではなく「2000円利用」が最もお得になるのか？その具体的なシミュレーションを公開しています。
「タイパのSuica」か「圧倒的お得のタッチ決済」か。
今年のゴールデンウィークの移動を「爆益」に変えたい方は必見です！
動画はコチラ https://youtu.be/x2NwFB_adDU
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チャンネル情報
バツイチを機にポイ活を始めた歴25年のけいです。元旦那の多額の借金や滞納に苦しんだどん底から、生きるために必死に学んだ節約術が活動の原点。現在は「楽に・ゆるく」をモットーに、年26万稼ぐポイ活やクレカ活用法を発信中。実体験に基づいた「本当に家計が楽になる知恵」を凝縮！私と一緒に、今も将来も楽しめる生活を作りましょう。