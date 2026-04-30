Googleが2026年第1四半期の業績を発表、YouTubeとGoogle Oneの好調でサブスクユーザーは3カ月で2500万人増＆純利益は前年同期比で81％増を記録

Googleが2026年第1四半期の業績を発表、YouTubeとGoogle Oneの好調でサブスクユーザーは3カ月で2500万人増＆純利益は前年同期比で81％増を記録