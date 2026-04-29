ニューエラがルーニー・テューンズとコラボしたキャップを制作

MLB公式X（旧ツイッター）が28日（日本時間29日）に公開した、ドジャースなどの各球団と人気キャラクターがコラボした新たなキャップが話題となっている。お馴染みの球団ロゴの真横に、見慣れないキャラクターがデザインされた異色の一品に対し、SNS上では日米のファンから驚きと歓喜の声が寄せられた。

今回公開されたのは、ニューエラが制作した人気アニメシリーズ「ルーニー・テューンズ」とのコラボレーションキャップだ。投稿された画像では、ドジャースの「LA」マークのすぐ右側にローラ・バニーがデザインされたものもあり、普段の野球帽とは大きく異なる可愛らしい仕上がりとなっている。

公式オンラインストアでは、ドジャースやヤンキースだけでなく、他球団のコラボキャップも販売されている。価格は55.99ドル（約8937円）に設定されており、公式グッズとしてさまざまなバリエーションが展開されている。

日米のファンからは賛否が混じったコメントが寄せられている。「このキャップはヤバいな（笑）」「誰がこれを（制作する）承認をしたんだ笑」「これはなかなかカッコいい」「素晴らしい」「なぜ野球の帽子が60ドル近くするんだ」「明日かぶるのが待ちきれない」「もっといい仕事してくれよ、MLB、ニューエラ」「やばい欲しすぎる」「かわいい ほしい」「ちょっと欲しくなってきた」といった声があがっていた。（Full-Count編集部）