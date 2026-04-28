5回5安打4四球4失点、防御率2.87に

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は27日（日本時間28日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、1点リードした5回にまさかの逆転3ランを浴びた。5回5安打4失点（自責3）で3勝目はならなかった。防御率2.87。

痛恨の一発だった。１点リードの5回、2四球などで2死一、二塁のピンチを招き、ヒックスに右翼ポール際へ6号3ランを運ばれた。甘く入ったスプリットを痛打された。2試合ぶりの被弾。本拠地は沈黙に包まれた。

初回先頭を四球で出したものの、続くストワーズを二ゴロ併殺打に。2回は3者凡退に抑えた。3回は2死から連打で招いた二、三塁のピンチではストワーズを中飛。4回1死満塁では遊撃キム・ヘソンの失策の間に失点したが、続くサノヤを遊ゴロに打ち取った。4四球、4失点は共に今季ワースト。87球での降板となった。

前回21日（同22日）の敵地・ジャイアンツ戦で7回7奪三振6安打3失点。打線の援護に恵まれず、2敗目を喫した。試合前まで今季は5試合登板で2勝2敗、防御率2.48だった。（Full-Count編集部）