本拠地・カブス戦で先発

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地のカブス戦に先発し、6回途中5奪三振7安打4失点と粘りの投球を見せ、今季初勝利の権利を持って降板した。最速98.5マイル（約158.5キロ）。

苦しみながらも試合を作った。2回1死から鈴木誠也の左中間4号ソロを被弾し、3回はアマヤの四球と暴投などで1死三塁とされ、ブッシュの右前適時打で2点目を献上。同点に追いついた4回、2死からバレステロスに甘く入ったスライダーを痛打され、勝ち越しの右越えソロを浴びた。

しかし、打線が1点を追う4回に奮起。打者11人の猛攻で一挙6点を挙げて逆転した。5回1死からアマヤの右中間ソロを浴び、6回無死一、二塁のピンチを招いたところで降板。本拠地ファンは温かい拍手を送った。

5回0/3を投げて7安打4失点、5奪三振1四球だった。99球（ストライク66球）は今季最多だ。勝てば、昨年5月3日（同4日）の敵地・ブレーブス戦以来357日ぶりの勝ち星となる。

前回19日（同20日）の敵地・ロッキーズ戦で5回途中7安打3失点。2奪三振2四球の内容だった。試合前まで4試合登板で0勝2敗、防御率6.11だった。（Full-Count編集部）