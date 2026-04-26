本拠地・カブス戦で先発

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地のカブス戦に先発し、5回まで6安打4失点と粘りの投球を見せ、今季初勝利の権利を手にした。

初回は1死一塁からブレグマンをスプリットで三ゴロ併殺打に。しかし、2回1死から鈴木誠也の左中間4号ソロを浴びた。3回はアマヤの四球と暴投などで1死三塁とされ、ブッシュの右前適時打で2点目を献上。同点に追いついた4回、2死からバレステロスに甘く入ったスライダーを痛打され、勝ち越しの右越えソロとされた。

しかし、打線が1点を追う4回に奮起。打者11人の猛攻で一挙6点を挙げて逆転した。5回1死からアマヤの右中間ソロを浴びたものの、5回89球（ストライク60球）を投げて3被弾を含む6安打4失点。5奪三振、無四球で今季初勝利の権利を手にした。勝てば、昨年5月3日（同4日）の敵地・ブレーブス戦以来357日ぶりの勝ち星となる。

前回19日（同20日）の敵地・ロッキーズ戦で5回途中7安打3失点。2奪三振2四球の内容だった。試合前まで4試合登板で0勝2敗、防御率6.11だった。（Full-Count編集部）