直近10試合は打率.184、OPS.525と不振

【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に臨む。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が報道陣の取材に応じ、バッティングで不振にあえぐ大谷翔平投手について言及した。

大谷は開幕から投打二刀流で活躍を続け、投手としては4試合で防御率0.38をマークしている。しかし一方で打席ではやや低調。直近10試合は打率.184、OPS.525にとどまり、ここ2試合はノーヒット。本塁打も9試合続けて出ていない。昨年8月24日（同25日）から続けていた連続出塁記録も、22日（同23日）のジャイアンツ戦で「53」でストップした。

果たしてロバーツ監督はどう見ているのか。報道陣から大谷の状態について聞かれた指揮官は「低めの球を追いかけすぎている」と分析する。「（その結果）ゴロが多くなっている。膝元の低い球を空中に飛ばすのは困難だ」と指摘する。

ロバーツ監督は「目線を上げさせ、フィールドの広い方向へ打つ意識を持てば、本来のショウヘイに戻るだろう」と復活に期待を込めた。（Full-Count編集部）