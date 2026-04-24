9回1死満塁で登板、気迫の投球で望みをつなぐ

■楽天 3ー2 日本ハム（23日・エスコンフィールド）

日本ハムは23日、本拠地での楽天戦に2-3で敗れた。終始ビハインドの中、流れを引き寄せようと6投手をつぎ込んだが一歩及ばず、連勝は2で止まった。9回にはドラフト1位ルーキー・大川慈英投手が満塁のピンチを背負うも、リリーフした齋藤友貴哉投手が見事な火消しで望みをつないだ。この一連の“友貴哉劇場”にファンの注目が集まっている。

楽天に先制を許し、一時は追いつくも6回に勝ち越しを許すと、1点差で試合は最終回に。マウンドには新人の大川が上がるも、2本の安打と四球で1死満塁のピンチを背負う。たまらず新庄剛志監督は、齋藤をマウンドに送った。1本出れば勝負が決する状況の中、右腕は相手を三邪飛、右飛に抑えてピンチを脱出。グラブをポンと叩き、小さく拳を挙げた。ベンチで戦況を見守った大川もほっとした表情を見せて、齋藤を出迎えた。

敗れはしたが、齋藤の痺れる投球にファンは大興奮。「パーソル パ・リーグTV」公式YouTubeが動画を公開すると、「負けたけど嫌な気分はないね！」「頼もしい先輩たちやで」「人の為に強くなれるって最高にかっこいい」と、完璧なリリーフを見せた右腕に称賛の声が相次いだ。

また、X（旧ツイッター）上では、齋藤のベルトがビジネス用のモデルに見えると話題に。「Xでこの時のベルトがスーツ用って情報を見て笑ったww」といった声もあった。他にも「エスコンのリリーフカー運転手のおねえさんってみんなかわいいよね」と、投手をマウンドに送り出すスタッフに注目するコメントも。絶体絶命の局面を支えた“裏方”の影の働きにもファンは熱視線を送っていた。（Full-Count編集部）