楽天・荘司康誠は7回10Kの力投報われず

パ・リーグ公式戦は21日に3試合が行われた。日本ハムー楽天は、3-1で日本ハムが接戦を制した。先発の達孝太投手は、4回に楽天の浅村栄斗内野手に2号ソロを浴びたものの、7回2安打1失点の快投で2勝目を挙げた。打線は3回にフランミル・レイエス外野手の適時打で先制。同点の4回には奈良間大己内野手、水野達稀内野手の連続適時打で勝ち越した。敗れた楽天は、先発の荘司康誠投手が7回10奪三振3失点と力投したが、打線が4安打1得点とつながりを欠いた。

西武ーソフトバンクは、6-4で西武が勝利した。初回に渡部聖弥外野手、平沢大河内野手、長谷川信哉外野手、滝澤夏央内野手の適時打などで一挙6点を先制。先発の隅田知一郎投手は2回に今宮健太内野手の1号2ランを許すなど4点を失ったが、3回以降は無安打に抑え7回4失点で2勝目。最後は岩城颯空投手が締めた。ソフトバンクは先発のカーター・スチュワート・ジュニア投手が1回6失点と誤算だった。

ロッテーオリックスは、7-4でロッテが勝利した。ロッテは1-1の5回に石川慎吾外野手の1号3ランで勝ち越すが、6回にオリックスのボブ・シーモア内野手の適時打などで同点とされる。しかし直後の6回、西川史礁外野手の2点適時二塁打で再び勝ち越しに成功した。藤原恭大外野手は3安打をマーク。敗れたオリックスは渡部遼人外野手の2号ソロなどで粘りを見せたが、投手陣が踏ん張れなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）