GUの公式「X」アカウントが、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボを“におわせる”投稿をし、7万件以上の「いいね」を集めています。

【画像】うわ…何スンなんだ… コチラがGUのコラボ“におわせ”画像です！

「パペットスンスン」コラボ再び！？

公式アカウントは、「GU」のロゴ画像を手にした、“青いもふもふのキャラクター”の画像を投稿。キャラクター名は明かされていませんが、SNSで人気の「パペットスンスン」とみられます。

SNS上では、「今からもう、ドキドキ」「めちゃめちゃ楽しみ！」「うれしすぎます」「これまた散財の予感」と、コラボを喜ぶ声が上がっています。

GUは、2025年10月に初めての「パペットスンスン」コラボアイテムを、ウィメンズ7型、ティーン4型展開。秋冬用のカーディガン、裏起毛のスウェット、マシュマロフィールラウンジウェア、靴下、ポーチなどが販売されました。

前回のコラボでは人気のため、買えなかったという人もおり、「前のコラボでは一つも買えなかったからうれしい」「個数制限してほしいけど、難しそうだよなー」「今回は買えることを祈ります」というコメントも見られました。

今回のコラボについては、「半袖Tシャツ欲しい！」「夏の部屋着お願いします」「スウェット再販希望」「次はノンノンも増やしてください！」「メンズも用意してほしい」との要望の声も上がっています。