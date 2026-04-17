緊迫する中東情勢により石油などの流通が滞っている影響が、富山でも様々な分野に表れています。エブリイでは「富山の中東ショック」と題して、きょうからお伝えしていきます。砺波市のごみ焼却施設では、焼却炉でごみに着火する重油の今後の調達見通しが立っていません。



記者

「私たちの家庭で出るごみはこういった焼却炉で、燃やして処理されます。機械の着火には大量の燃料が必要となるため、中東情勢の緊迫化で大きな影響を受けています」





砺波市の「クリーンセンターとなみ」です。砺波市と南砺市から集められた燃えるごみを処理しています。焼却炉でごみに火をつけるための燃料に重油を使っていますが、緊迫する中東情勢に伴い、今月、納入業者から「入荷できない」という連絡がありました。クリーンセンターとなみ 早川大樹主幹「重油が入らなくなるというのは想定していなかったので、驚いたというのが正直なところ」２つの焼却炉で、ごみに火をつけるために必要な重油は、１回あたり５００リットル。現在の在庫は１２００リットルにとどまり、来月中旬以降の見通しがたっていません。ごみを燃やし続けている間は重油を必要としないということで、センターでは月に１回のメンテナンスを延期して稼働を続けています。クリーンセンターとなみ 早川大樹主幹「一刻も早く収まって通常通りの 生活に戻れたらいいなと思う」このセンター以外の県内４つの広域圏のごみ焼却施設は、燃料に灯油を使っています。クリーンセンターとなみでは、重油から灯油に切り替える対応も検討しています。