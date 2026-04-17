阪神戦での活躍が目立つダルベック

■巨人 4ー3 阪神（16日・甲子園）

リーグ連覇を目指す阪神の“天敵”となるかもしれない。巨人のボビー・ダルベック内野手は16日、甲子園球場で行われた阪神戦で先制3ランを含む3安打の活躍。連勝に貢献した新助っ人に「虎キラーすぎる」「阪神に強いのはかなりの戦力」と、巨人ファンが期待を寄せている。

「4番・三塁」で出場したダルベックは初回、1死一、二塁のチャンスで左翼席に先制となる3号ランを放った。3本塁打は全て阪神戦。開幕カードの同戦では、3試合で2本塁打5打点の活躍を見せ、メジャーへ移籍した岡本和真の代役に相応しい結果を残した。

今季から巨人に加入したダルベックは、ここまでの阪神戦5試合で打率.316、3本塁打、8打点、OPS1.245をマーク。今季成績が打率.231、3本塁打、10打点なので、本塁打と打点のほとんどを阪神戦で記録していることになる。

“新虎キラー”誕生の予感に巨人ファンは歓喜。SNSには「阪神キラー認定早くてワロタ」「甲子園でも打てるのは信頼性高いな」「やはり、4番が活躍すると流れが良くなる」「必ず活躍すると思っていたので、心配してなかった」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）