OPPOとMediaTek、オンデバイスAIの最新イノベーションをMWC 2026で披露 / 天丼はま田「春の旬彩天丼」【まとめ記事】
OPPOとMediaTekは、Mobile World Congress（MWC）2026でのMediaTek主催「AI for Life」基調講演にて、オンデバイスAIの最新技術を披露した。OPPO研究院代表のジェイソン・リャオ氏は、両社の緊密な協業が、スマートフォンに搭載されたAI機能の進化をどのように加速させているか説明した。本イベントでは、新たなオンデバイスAI機能の展開に加え、共同開発している「Omni Model」の進捗や、エコシステムを越えた連携の進化についても紹介され、次世代のAIスマートフォンに向けた両社のビジョンが示された。
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「天丼はま田」にて「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」の販売を開始した。季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、春の味覚を楽しめる期間限定メニュー『春の旬彩天丼』『春の旬彩天盛り定食』を販売する。
■OPPOとMediaTek、オンデバイスAIの最新イノベーションをMWC 2026で披露
OPPOとMediaTekは、Mobile World Congress（MWC）2026でのMediaTek主催「AI for Life」基調講演にて、オンデバイスAIの最新技術を披露した。OPPO研究院代表のジェイソン・リャオ氏は、両社の緊密な協業が、スマートフォンに搭載されたAI機能の進化をどのように加速させているか説明した。本イベントでは、新たなオンデバイスAI機能の展開に加え、共同開発している「Omni Model」の進捗や、エコシステムを越えた連携の進化についても紹介され、次世代のAIスマートフォンに向けた両社のビジョンが示された。
■ラーメンYouTuber SUSURUがアンバサダーのダブル機能性サプリ！通販の虎、「さらば糖脂塩」特別価格にて掲載
株式会社LADDERは、令和の虎の派生番組である「通販の虎」に、肥満気味な人の体脂肪・体重、ウエスト周囲経の減少をサポートする「さらば糖脂塩」を持ち込み、プレゼンをおこなった。
■マジシャン総勢30名超が大集結！「Japan National Championship of Magic 2026」
「The MAGIC ACADEMY of TOKYO」は、真の日本一のマジシャンを決める頂上決戦の大会として毎年注目を集めている『Japan National Championship of Magic 2026』（以下、JNCM2026）を、今年は４月11日（土）のクロースアップ部門と４月12日（日）のステージ部門が2日間に渡って開催される。
■春爛漫、春の恵みを贅沢に！天丼はま田「春の旬彩天丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「天丼はま田」にて「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」の販売を開始した。季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、春の味覚を楽しめる期間限定メニュー『春の旬彩天丼』『春の旬彩天盛り定食』を販売する。
■コネクタが自在に540度回転！USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ「AD-USB37CAFBK」を発売した。コネクタ部分が自由自在にクルクル回転するので、狭い場所でも扱いやすく快適に利用できる。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応している。手持ちのUSB Aケーブルに取り付けるだけで、コネクタが回転する。左右180°＋水平360°回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使える。コネクタの向きを気にせず角度を自由に調整できる。
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・540°回転でストレスゼロ！ケーブルの常識を変える、全方向に動くType-Cケーブル
■OPPOとMediaTek、オンデバイスAIの最新イノベーションをMWC 2026で披露
OPPOとMediaTekは、Mobile World Congress（MWC）2026でのMediaTek主催「AI for Life」基調講演にて、オンデバイスAIの最新技術を披露した。OPPO研究院代表のジェイソン・リャオ氏は、両社の緊密な協業が、スマートフォンに搭載されたAI機能の進化をどのように加速させているか説明した。本イベントでは、新たなオンデバイスAI機能の展開に加え、共同開発している「Omni Model」の進捗や、エコシステムを越えた連携の進化についても紹介され、次世代のAIスマートフォンに向けた両社のビジョンが示された。
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■マジシャン総勢30名超が大集結！「Japan National Championship of Magic 2026」
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アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「天丼はま田」にて「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」の販売を開始した。季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、春の味覚を楽しめる期間限定メニュー『春の旬彩天丼』『春の旬彩天盛り定食』を販売する。
■コネクタが自在に540度回転！USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ「AD-USB37CAFBK」を発売した。コネクタ部分が自由自在にクルクル回転するので、狭い場所でも扱いやすく快適に利用できる。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応している。手持ちのUSB Aケーブルに取り付けるだけで、コネクタが回転する。左右180°＋水平360°回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使える。コネクタの向きを気にせず角度を自由に調整できる。
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