¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Áª½Ð¡ÖÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¤Î¼ºÇÔºî¡×¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖºÇÂç¤Î´üÂÔ³°¤ì¡×
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¸½ºß¡¢£¹¾¡£³ÇÔ¤ÈÁá¤¯¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÇÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦°ì£³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ëÌîÎÉ¹¥¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸¡¾Ú¤·¡Ö£²£°£²£¶Ç¯£Í£Ì£Â¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆó¤Ä¤Î¼ºÇÔºî¡×¤ÈÂê¤·¤¿·üÇ°ºàÎÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£²»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£°¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£·¡¦£°£°¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº´¡¹ÌÚ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬£Í£Ì£Â¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿°Ê³°¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¼ºÅÀ¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤ÎàÌäÂê»ùá¤ÏÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡££²»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£¸¡¦£°£°¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²£¶ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤è¤ê¤â¥·¡¼¥Ï¥ó¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤¹¤«¡¢¥×¥ë¥Ú¥ó¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï¤Þ¤À£²£´ºÐ¤Ç£Í£Ì£Â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«£±£²»î¹ç¤À¡£Èà¤ÎÉÔÄ´¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê´²Âç¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤À¤í¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ëº´¡¹ÌÚ¤È¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤âÉÔÄ´¤òÃ¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½é¤Î¿ô½µ´Ö¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î´üÂÔ³°¤ì¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£