戦いに勝ち続けることで黒くなる獅子の鬣がコンセプト

西武は8日、5月29日からベルーナドームで開催される「日本生命セ・パ交流戦 2026」で特別イベントを開催すると発表した。期間中は、球団史上初となる全身黒を基調とした特別ユニホームを選手たちが着用。これまでにない斬新でスタイリッシュな戦闘服に対し、SNS上のファンから「めっちゃよくね？」などと大きな反響が寄せられ、注目を集めている。

期間中の9試合で着用する「Lions Black Mode ユニホーム」は、戦いに勝ち続けることで黒くなる獅子の鬣をコンセプトに作られた。百獣の王ライオンの世界において、漆黒のたてがみは数々の激闘をくぐり抜けた真の王者にだけ宿る「絶対的な強さの証」とされている。その力強さを表現した一着は、Tシャツなどと組み合わせて街中でも着こなせる洗練された仕上がりとなっている。

5月30日のDeNA戦では、この特別ユニホームが来場者に配布される。桑原将志外野手は「球団史上初の全身黒ということで、とてもクールでインパクトのあるデザインだと思います。勝利に貢献できるよう全力でプレーします」と意気込んだ。また期間中は、山崎育三郎さんなど豪華ゲストも来場し交流戦を彩る。

球団史上初となる漆黒のユニホーム発表に、SNS上のファンも大興奮の様子だ。公開された洗練されたデザインに対し「ブラックユニ超かっこいい」「めっちゃよくね?」「これはいいですなぁ」「ガチかっこいい!!」「ナニコレナニコレナニコレナニコレ」「背番号下にあるの良いな」「カッコいいー」「オシャレ」といった絶賛のコメントが次々と寄せられ、期待が高まっている。（Full-Count編集部）