開催：2026.4.9

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 2 - 8 [パドレス]

MLBの試合が9日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとパドレスが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。

7回表、7番 ニック・カステラノス 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 PIT 0-2 SD、9番 ジェーク・クロネンワース 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 PIT 0-4 SD

7回裏、7番 コナー・グリフィン 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 1-4 SD、8番 ジョーイ・バート 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 2-4 SD

9回表、8番 ルイス・カンプサノ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 PIT 2-5 SD、2番 フェルナンド・タティス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 PIT 2-6 SD、3番 ジャクソン・メリル 3球目を打ってファーストゴロ しかしファーストが悪送球でパドレス得点 PIT 2-7 SD、ダブルスチール成功でパドレス得点 PIT 2-8 SD

試合は2対8でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はパイレーツのジャスティン・ローレンスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 04:26:12 更新