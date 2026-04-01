【期間限定】「Amazon 新生活セール Final」先行セールでお酒が最大24％オフに
今回はビールやチューハイ、ノンアルコール飲料などセール対象のお酒をご紹介。これからの行楽シーズンに向けてお得に購入できるチャンスです！
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ビール
アルコール分3.5%ながら、本格的なうまさ。「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」
アサヒスーパードライ ドライクリスタル アサヒ スーパードライ ドライクリスタル アサヒ ビール 生ビール 350ml×24本
5,108円 → 4,480円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」
スーパードライ350ml スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>
4,752円 → 4,497円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
糖質が気になる方におすすめ。「キリン 一番搾り 糖質ゼロ」
大正から昭和初期にかけ親しまれた歴史ある「サクラビール」
発泡酒・第3のビール
うまみがあって、雑味なし。クリアな味の新ジャンル「クリアアサヒ」
クリアアサヒ クリアアサヒ アサヒ ビール350ml24本 発泡酒 新ジャンル 【のみやすくて美味しい】
3,849円 → 3,548円（8%オフ）
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ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」
【ビール 類(発泡酒)】キリン 淡麗グリーンラベル 糖質70% オフ [ 350ml×24本 ] GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ
3,889円 → 3,542円（9%オフ）
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麦の味と香り、まろやかな飲みやすさを両立「サントリー 金麦」
SPBC 金麦 350ml 48本 【必ずもらえる 金麦花やか皿キャンペーン実施中】 [ サントリー ビール 新ジャンル 発泡酒 ] SPBC 金麦 350ml 48本 【絶対もらえる金麦花やか皿キャンペーン】 [ サントリー ビール 新ジャンル 発泡酒 ]
7,490円 → 7,115円（5%オフ）
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しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」
スタイルフリー350 スタイルフリー アサヒビール 発泡酒 350ml×24本 糖質ゼロ
3,855円 → 3,544円（8%オフ）
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チューハイ
BBQにもおすすめ。「キリン 氷結&本搾り 10種 飲み比べセット」
氷結&本搾り飲み比べセット 氷結 本搾り チューハイ 350ml×20本 キリン 氷結&本搾り 10種 飲み比べセット サワー 酎ハイ お酒 ギフトセット ホワイトデー
2,969円 → 2,498円（16%オフ）
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爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」
濃いめレモン サッポロ 濃いめのレモンサワー [ チューハイ 350ml×24本 ]
3,050円 → 2,786円（9%オフ）
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甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」
氷結無糖 氷結無糖 チューハイ350ml×24本 キリン 氷結無糖 レモン Alc.7% レモンサワー 酎ハイ お酒 甘くない
3,418円 → 3,028円（11%オフ）
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シチリア島で収穫されたレモンを使用。「氷結 シチリア産レモン」
氷結 氷結 チューハイ350ml×24本 キリン 氷結 シチリア産レモン レモンサワー 酎ハイ お酒
3,408円 → 3,029円（11%オフ）
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ウイスキー
やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」
ブラックニッカ クリア [ ウイスキー 日本 4000ml ] ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】
4,353円 → 3,940円（9%オフ）
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飲み飽きしない深みのある旨さ「サントリー ウイスキー トリス」
トリス クラシック 4000ml [サントリー ウイスキー 日本 4リットル 大容量] トリス ウイスキー 4000ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量 4リットル]
4,163円 → 3,780円（9%オフ）
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ノンアルコール飲料
ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に
からだを想う オールフリー 350ml 24本 6缶包材無【内臓脂肪を減らす】 [ サントリー ノンアルコール ビール ]
3,176円 → 2,421円（24%オフ）
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カロリーゼロ・糖質ゼロ。アサヒのノンアルコールビール「ドライゼロ」
本物のビールを飲んだ時のような気分になれる「ラガーゼロ」
ラガーゼロ キリン本格醸造ノンアルコール 【本物のビールを飲んだ時のような体験を】ラガーゼロ キリン ノンアルコールビール350ml×24本 ノンアル
3,709円 → 3,297円（11%オフ）
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ギュッと手搾りした様な芳醇な味わいのノンアルコールグレフルサワー
濃い搾り グレフル 【ノンアルコール】 サッポロ 濃い搾りグレフルサワー [ ノンアルコール 350ml×24本 ]
2,788円 → 2,572円（8%オフ）
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その他のセール商品
スミノフ アイス SMIRNOFF ICE チューハイ ギフトセット 275ml×8本 スミノフ アイス 4種類×2本 飲み比べセット サワー 酎ハイ お酒 ホワイトデー
3,117円 → 1,998円（36%オフ）
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山崎蒸溜所貯蔵梅酒ブレンド スーペリア [深さの秘密はウイスキー原酒。 上質な余韻の贅沢な梅酒。][サントリー 750ml 瓶 ギフト プレゼント]
2,726円 → 2,448円（10%オフ）
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THE PEEL (ザ・ピール) レモン 350ml 24本【果皮で作ったレモンピールサワー】[サントリー チューハイ] THE PEEL (ザ・ピール) レモン 350ml 24本【果皮で作ったレモンピールサワー】［サントリー チューハイ］
3,739円 → 3,038円（19%オフ）
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[Amazon限定ブランド] アサヒ飲料 MS+B ウィルキンソン タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水] ウィルキンソン アサヒ飲料 MS+B タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水]【Amazon.co.jp限定】
2,291円 → 1,798円（22%オフ）
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天然生活 チキンジャーキー (300g) (親) 国産 鶏むね肉 おつまみ おやつ 簡易包装 業務用 高タンパク 大容量 天然生活 チキンジャーキー (300g) 国産 鶏むね肉 おつまみ おやつ 簡易包装 業務用 高タンパク 大容量
2,780円 → 2,412円（13%オフ）
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※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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