£×ÇÕ£Ð£Ï ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°µ¿ÏÇ¡¡¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤¬ÈóÆñ¡ÖÊ¼»Î¤¬»£±Æ¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£ÁÁÈ·è¾¡¤Ç¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¤È£³£±Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ö¥È¥ß¥ë¤ÇËÁÆ¬£±£µÊ¬¤Î¤ß¸ø³«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤â¤¢¤ëÃËÀÊ¼»Î¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»£±Æ¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï£Å£Õ£Æ£Ï£Ò¡Ê²¤½£Ï¢¹çÊ¿ÏÂ°Ý»ý·³¡Ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÊ¼»Î¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬Ä¾¤Á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤«¤éÂàµî¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Îà¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ùá¤Ë¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï£Å£Õ£Æ£Ï£Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¹³µÄÊ¸¤òÁ÷ÉÕ¡£°ìÊý¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Â¦¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤¬Á÷¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¡££Å£Õ£Æ£Ï£Ò¤Î»ÊÎáÉô¤¬Îý½¬²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÃ±¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´ðÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÊ¼»Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤éÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£