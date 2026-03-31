松本憲明さん推奨…並進運動を速める「グラブ側の腕を振ってネットスロー」

速い球を投げる上で、グラブ側の腕の使い方は重要だ。一般的には腕を引き込む動きが球速アップに繋がるとされるが、捕手側に速く突き出す動きも欠かせないという。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、「グラブ側の腕を振ってネットスロー」ドリルを紹介している。

投球動作で軸足から、ステップした前足に体重移動する「並進運動」が速いと、球速も自然と上がる。軸足だけで速くできる投手もいるが、うまくできない投手もいる。「（軸足を）うまく使えない選手は、他の部位も使って速くしてほしい」と松本さんは語る。

さらに「グラブ側の腕を引く動作を意識する方が多いイメージですけど、それよりも（捕手側に）出す方を速くすることでキャッチャー方向への移動が速くなり、球速が上がる事例がかなり多いので（ドリルに）取り入れました」と説明する。

「グラブ側の腕を振ってネットスロー」ドリルは、グラブをつけボールを握り、肩幅で立つ。次にグラブ側の腕を左右に大きく振る。左右に2度振って、3度目でグラブを捕手側に突き出してからネットに向かって投げる。「3度目でキャッチャー方向へ速く強く移動させます」。

捕手側に腕を突き出せず、すぐに脇（右投手なら左脇）に引き込んでしまう選手は多いそうだ。そうなると、「並進運動の速度も速くないので、ここは本当に注意してやってください」と指摘する。「グラブの側面で捕手を突く」イメージが重要になる。

グラブをすぐに引き込むのではなく、捕手側に速く突き出す動きが「並進運動」の速度を上げ、結果として球速アップに繋がる。日々の練習にぜひ取り入れたいドリルだ。（First-Pitch編集部）