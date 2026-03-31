【開幕】Amazon 新生活セール Finalでチャンピオンやヘインズが最大51％OFFに

今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、チャンピオンとヘインズの定番アイテムをピックアップ。通年で活躍するTシャツやロンT、インナーウェアなどもお買い得価格になっています！

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT

「日本人の心地よさのために」がコンセプト。ホワイトとブラックの2カラーアソート

柔らかい肌触りが特徴のコットン100％。赤ラベルのTシャツ 3枚セット

ポリエステル混で乾きやすく、ドライな肌触り。青ラベルのTシャツ 3枚セット

着心地にこだわった、ゴールドラベルのTシャツ 3枚セット

裏起毛で暖かい。ヘインズの厚手ハイネックインナー

リブ編みで柔らかい肌触り。綿100%のタンクトップ

伸縮性に優れ、凸凹を軽減したボクサーパンツ

カラー展開あり。裏毛素材のクルーネックスウェットシャツ

形状安定性・速乾性に優れた100%ポリエステルのスウェットシャツ

重ね着にも使いやすい。日本企画サイズのジップジャケット

セットアップも◎ チャンピオンのフーデッドスウェット

豊富なカラー展開が魅力。チャンピオンの定番Tシャツ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。