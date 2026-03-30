ラッキィ池田、新作『アイドル体操』を発表 “体操のおねえさん”5人組のSAKURA GRADUATIONが踊る
アイドルグループ・SAKURA GRADUATIONが、東海エリアの子どもたちと一緒に踊る『アイドル体操』が、CBCテレビで4月1日から放送スタートする。
【動画】ラッキィ池田考案 SAKURA GRADUATIONの「アイドル体操」お手本動画
『アイドル体操』が掲げるテーマは「夢」と「元気」、そして「変身」。「誰もが主役となって夢や希望に向かって元気になってほしい」という思いのもと、心も体も前向きになれる楽曲に乗せて踊る。
SAKURA GRADUATIONのメンバー5人（Aira、Aoi、Mirei、Hitomi、Anon）が、“体操のおねえさん”を務める。衣装は、「変身」にちなんだキツネがモチーフの衣装に身を包み、愛知県・岐阜県・三重県の、幼稚園・保育園などを訪れる。
振付は、ラッキィ池田が担当。ユニークで楽しく、簡単に覚えやすい体操を考案した。
■振付：ラッキィ池田の思い
「このたび『アイドル体操』の振り付けをさせて頂きました。『アイドル』は、なんといってもキラキラと“太陽”のように輝いている存在です。体操をすることで、太陽のようなエネルギーをカラダいっぱいに感じて、自分もまわりの人も元気にしてあげてください。
そして『アイドル』は“月”のように表情が豊かです。笑顔はもちろん、愛嬌があって"喜怒哀楽"の感情表現を、この体操で持って目覚ましてあげてください。
そうです。『アイドル体操』は、太陽の“日”と“月”。これを合わせると、『明』という字になります！『明るくキラキラ！』と輝けるように子どもから大人まで、みんなで楽しんで体操をやってくれたらうれしいです！」
■新番組『アイドル体操』
初回放送：2026年4月1日（水）
放送局：CBCテレビ
放送エリア：愛知県・岐阜県・三重県
時間：
月曜 午前4時30分〜5時内
火〜金曜 午前6時50分ごろ
第3日曜 午前9時54分〜10時内
【動画】ラッキィ池田考案 SAKURA GRADUATIONの「アイドル体操」お手本動画
『アイドル体操』が掲げるテーマは「夢」と「元気」、そして「変身」。「誰もが主役となって夢や希望に向かって元気になってほしい」という思いのもと、心も体も前向きになれる楽曲に乗せて踊る。
SAKURA GRADUATIONのメンバー5人（Aira、Aoi、Mirei、Hitomi、Anon）が、“体操のおねえさん”を務める。衣装は、「変身」にちなんだキツネがモチーフの衣装に身を包み、愛知県・岐阜県・三重県の、幼稚園・保育園などを訪れる。
■振付：ラッキィ池田の思い
「このたび『アイドル体操』の振り付けをさせて頂きました。『アイドル』は、なんといってもキラキラと“太陽”のように輝いている存在です。体操をすることで、太陽のようなエネルギーをカラダいっぱいに感じて、自分もまわりの人も元気にしてあげてください。
そして『アイドル』は“月”のように表情が豊かです。笑顔はもちろん、愛嬌があって"喜怒哀楽"の感情表現を、この体操で持って目覚ましてあげてください。
そうです。『アイドル体操』は、太陽の“日”と“月”。これを合わせると、『明』という字になります！『明るくキラキラ！』と輝けるように子どもから大人まで、みんなで楽しんで体操をやってくれたらうれしいです！」
■新番組『アイドル体操』
初回放送：2026年4月1日（水）
放送局：CBCテレビ
放送エリア：愛知県・岐阜県・三重県
時間：
月曜 午前4時30分〜5時内
火〜金曜 午前6時50分ごろ
第3日曜 午前9時54分〜10時内