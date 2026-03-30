女性７人組アイドルグループのＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが３０日、都内で行われた持ち帰り弁当「ほっともっと」の新ＣＭ発表会に登場した。

４月１日から放送される新ＣＭ「ほっともっと×ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ アジアフェア！焼肉ビビンバ」篇に出演した７人は、ＣＭでも着用したアジアンテイストの衣装で現れ、村川緋杏（２６）は「初めてのアジアンテイストだったんですけど、それぞれ柄が華やかで、みんな違う形で、でも７人でいると統一感があって」と解説した。

ＣＭ撮影での苦労話を、宮野静（２３）は「料理（４月１日に発売される新商品の焼肉ビビンバ）を持ってダンスするのが初めてで、こぼすことはなかったけど向きをカメラ側に見えやすいように持つのが難しくて、こぼれない際を狙ってきれいに見えるように頑張りました」と振り返った。

村川緋杏（２６）は「ずっといい匂いがして、おなかすいた！って言いながら目の前のビビンバを見ていました。ずっと葛藤でしたね、食べちゃおうかと」と食いしん坊な感想。現場では新商品も他の商品も食べたといい、「幸せでした。一日ほっともっとざんまいでした」と笑顔を見せた。

小川奈々子（２６）も「ずっといい匂いで、耐えるのが一番大変でした。おなかをぐうぐう鳴らしての撮影が大変でした。カットがかかった瞬間に、みんなで『いい匂い』ってかいで頑張りました」と明かした。