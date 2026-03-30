フジテレビの三上真奈アナウンサーが3月29日、自身のインスタグラムを更新し、レギュラー番組の拡大をあらためて伝えた。



【写真】キラキラ姉妹感たっぷり 杉原アナの指輪もキラーン

「＃ノンストップ！が明日からパワーアップします！放送開始が前倒しになって朝9時スタートに」と説明。「しかも番組初の全国放送ブロックが誕生するということで、これまで見られなかった地域のみなさんにもお届けできるということになり、それがとても嬉しいです」と素直に喜んだ。



同局では、平日朝8時台の情報番組「サン!シャイン」が27日で終了。同番組は午前8時14分～9時50分に放送されていたが、後番組は製作しない。30日からは前枠の「めざましテレビ」を延長、後枠の「ノンストップ！」を前倒しする形でそれぞれ枠を拡大して放送する。



意外な形でレギュラー番組が“出世”することになった三上アナは「私自身はノンストップ！MC9年目に突入します。（驚） これからも変わらず設楽さんと共に、ノンストップ！らしさを大切に情報をお届けできたらいいなと思います。」と気負わずにコメント。「全部で2時間半の設楽さんworld、みなさんたっぷりお楽しみください 私もたのしみです」とMCのバナナマン・設楽統に全幅の信頼を寄せていた。



掲載したのは5年後輩で、同番組にプレゼンターとしてレギュラー出演している杉原千尋アナと抱き合う姿。「写真は仲良しちうねちゃんと！」というコメント通り、ふざけて抱き合う、愛情たっぷりの2ショットだった。



杉原アナは2025年12月に同番組内で結婚を報告したばかり。29日の三上アナとの2ショットでも、しっかりと左手の薬指に指輪が光っている。



（よろず～ニュース編集部）