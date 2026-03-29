ＴＢＳ日曜劇場「リブート」が２９日、最終回を迎えた。妻殺しの罪を着せられ、警視庁の刑事・儀堂（鈴木亮平）にリブートしたパティシエ・早瀬陸を演じた松山ケンイチは、放送終了後、早速、Ｘの「なりすまし」を公表していたアカウント名を変更し、思いをつづるとともに、ＳＮＳ上で「誤解」「混乱」を招いたことを謝罪した。

「帰ってきたシン・鈴木亮平」＠Ｋ＿Ｍａｔｓｕｙａｍａ２０２３のアカウントでは、【関係者の皆様へ】と題して、長文を掲載した。（以下、全文）

『リブート』最終回までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。この作品に参加できたことは、僕にとって大変貴重な学びであり、キャスト・スタッフの皆様の熱量を強く感じた時間でした。息子役の矢崎滉くんに出会えたことも幸運でした。彼がいたからこそ、別れの辛さや再会の喜びを表現できたと思っています。

また、この数日、作品に絡めたＸ上での発信により、さまざまな方を巻き込み、ご迷惑やご心配をおかけしました。申し訳ありません。作品愛ゆえの発信ではありましたが、現実のＳＮＳでは誤解や混乱を招く表現になり得ることを、改めて受け止めています。

今後はより慎重に、楽しんでいただける発信を心がけていきます。直近では４月４日放送の『お別れホスピタル２』第１話に出演します。こちらもぜひよろしくお願いいたします。