グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は9年ぶりにイメージDVDをリリースしたAnnaさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】魅惑の美尻＆スレンダーボディ

☆"魅惑の美尻スレンダーボディ"の"ミスFLASH2015"が9年ぶりにイメージ復帰！



DVD『安和(あんな)』(チュンペイ/ラインC)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年3月7日）





●Anna

1992年10月29日生まれ 奈良県出身 T160cm B76 W61 H81

なんという"魅惑のスレンダーボディ"でしょう。ご本人的には"お尻で生活してます。"とのことですが。2025年よりグラビアでの活動は"Anna"名義になりました。

今回、9年ぶりの7thDVDリリースです。ライブアイドル活動の経験もあり、"ミスFLASH2015"でグランプリも獲得しています。

グラビア以外は以前の名前のままでの活動ですが、グラビア活動の時はその名前の使用は不可とのことですので、ご了承ください。

――まず今回、9年ぶりにイメージDVDを出そうと思った理由を教えてください。

Anna もともと「DVDは出さない」と決めて活動していました。以前は本名でやっていたので、検索するとすぐに出てきてしまって。将来、子どもがイジメられるんじゃないかと家族から反対されていたんです。

でも改名してAnnaになったので、新作を出したとしてもそこまで調べないだろうというので、ハイ。

――ご本人としても、やってもいいかなという気持ちになったんですね。

Anna そうですね。ただ、最近の作品は9年前に比べると少し過激になっている印象があって、そこは正直「うーん...」と悩みましたね。

そんな時にチュンペイ監督から直接お電話をいただいて、「出しませんか？」と声をかけていただいて。「こういうデザインニップレスはダメ」とか「泡ブラもダメ」など、こちらの希望も伝えながら、「じゃあ、こういう形ならどうですか？」とお互いの意見を擦り合わせて、完成したっていう感じです。

――それで、いつごろ、どちらで撮影した作品ですか？

Anna 12月の頭くらいに、東京、神奈川近辺で、ハイ。

――テーマやストーリー、役柄について教えてください。

Anna 役柄はホームヘルパー。私が今、普段はバイトで福祉のドライバーとしてアルバイトをしているので、その要素を取り入れようということで。

それと、趣味のキャンプも作品に入れていて、キャンプのシーンがあったりとかもしてます。

――本人のお気に入りとか、オススメのシーンを教えてください。

Anna 夜のバーのシーン。パッケージ裏の赤いカーテンの青い変形ランジェリーのやつですね。

9年前の私の作品にはなかったタイトな衣装で、どうなっているんだろうと思いながら、スタイリストさんに着させてもらって。お尻のところも、なんかすごい不思議な形になっているし。前もなんて説明していいのかわからないくらいの変形のブラみたいな感じです。

――特技のレオタードの柔軟ポーズなんかも披露されているんですね。

Anna ハイ、これは9年前にも、やっぱり、Y字やったり、バレエのシーンがあって。監督から「今回もやりましょう」と言われたんですけど、なにせ、9年前の話なんで。

そこからいっさいストレッチもしてなくて。「できない」って言ったんですけど。「あと2週間あるから、頑張ってください」って言われまいした（笑）。

2週間で、立ってのY字はもうできなかったんで、座りのY字に変更させてもらって、後ろはなんとかいけたんで、ギリギリ。

――ニット帽のシーンも可愛いですが。これはどういうシーンでしょう。

Anna これがキャンプのシーンです。「ここにテントを張ろう」とか、やっているシーンです。

――テントの中のイチャイチャもお約束であるんですね。

Anna そこでまさかのマッサージとかも、あったり、なかったり（笑）。

――ジャケットの表紙（のバストアップの写真）はどんなシーンですか？

Anna これは、朝の寝起きのシーンです。アメを舐めていた気がする。舐めてない？これはキスシーンがあるところ。マッサージ？

――どれが正解でしょう？

Anna イチャイチャしてます。

――9年ぶりに（イメージDVDを）復帰されたということで、ファンの方の評判はどうでした？

Anna 「待ってました」というのが多かったです。

あと、今回のDVDはエロに特化というよりは自分の中のテーマとして、美しく体を表現するというのを意識してやっていたので、レビューとか感想とかでも"美しい"というのが書かれていて、伝わって良かったなあという感じです。

――タイトルの"安和(あんな)"は当て字なんですか？

Anna そうですね。何個かいろいろ候補があって。いろんな"あんな"の形があったんですけど。これが一番「"安らか"で"和らいでいる"、いいな、この字が」って思って、これを選びました。

――今後のグラビア活動について教えてください。

Anna VR作品やデジタル写真集も撮っているので、細々と続けていけたらと思っています。

――活動の方向性としてはグラビアもやりつつ、福祉のドライバーもやっていく感じですか？

Anna そうですね。あとはもう、お母さん業も頑張ってやっていきます（笑）。

――最後に告知があればお願いします。



Anna 撮影会は月に3〜4回ほど定期的に行っています。告知用アカウント「Anna出演情報（@Anna_kokuchi）」を作っているので、そちらをチェックしてください。

＊ ＊ ＊

ということで、不勉強で失礼しました。シングルマザーさんだったんですね（熊田曜子に続く存在か？）。それでお子さんのためにDVDのリリースを控えていたようです。

スレンダー系のグラドルでは西永彩奈さんがグラビア引退、船岡咲さんがイメージDVD卒業とショックでしたが、保田真愛さんが2025年に復帰して2026年も継続、さらに末永みゆさんが8年ぶりに復帰、Annaが9年ぶりの復帰と、30代になってからやる気をみせてくれる人もいて、こちらはありがたい限りです。

取材・文・撮影／北川昌弘