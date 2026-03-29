　日本サッカー協会(JFA)は29日に定時評議員会と理事会を開催し、宮本恒靖氏を会長に選任した。宮本氏は会長2期目となる。

　宮本氏は2024年3月に戦後史上最年少の47歳でJFA会長に就任。現在は国際サッカー連盟(FIFA)競技規則委員会委員長や東アジアサッカー連盟競技会委員会委員長なども担当している。

　JFAは併せて理事、監事、委員長、名誉役員の選任も行った。それぞれのメンバーは以下の通り。

※=新任、役職変更

■理事会

▽会長

宮本恒靖

▽副会長

岡田武史

野々村芳和

西原一将

▽専務理事

湯川和之

▽常務理事

山口香

西本強※

▽理事

田中琢二

小澤隆生

須藤実和

井原多美※

桂木聖彦※

西澤和剛※

福田雅※

和田敬※

▽監事

生田圭

山田彰宏※

■委員会

▽技術委員長

山本昌邦

▽女子委員長

今泉守正※

▽審判委員長

扇谷健司

▽法務委員長

三好豊

▽競技会委員長

蔵森紀昭

▽医学委員長

池田浩

▽国際委員長

湯川和之

▽サステナビリティ・リスペクト委員長

須藤実和※

▽コンプライアンス委員長

西本強

▽アスリート委員長

川口能活

▽殿堂・表彰委員長

上田栄治※