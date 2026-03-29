宮本恒靖氏のJFA会長2期目が正式決定!! 各委員長なども選任
日本サッカー協会(JFA)は29日に定時評議員会と理事会を開催し、宮本恒靖氏を会長に選任した。宮本氏は会長2期目となる。
宮本氏は2024年3月に戦後史上最年少の47歳でJFA会長に就任。現在は国際サッカー連盟(FIFA)競技規則委員会委員長や東アジアサッカー連盟競技会委員会委員長なども担当している。
JFAは併せて理事、監事、委員長、名誉役員の選任も行った。それぞれのメンバーは以下の通り。
※=新任、役職変更
■理事会
▽会長
宮本恒靖
▽副会長
岡田武史
野々村芳和
西原一将
▽専務理事
湯川和之
▽常務理事
山口香
西本強※
▽理事
田中琢二
小澤隆生
須藤実和
井原多美※
桂木聖彦※
西澤和剛※
福田雅※
和田敬※
▽監事
生田圭
山田彰宏※
■委員会
▽技術委員長
山本昌邦
▽女子委員長
今泉守正※
▽審判委員長
扇谷健司
▽法務委員長
三好豊
▽競技会委員長
蔵森紀昭
▽医学委員長
池田浩
▽国際委員長
湯川和之
▽サステナビリティ・リスペクト委員長
須藤実和※
▽コンプライアンス委員長
西本強
▽アスリート委員長
川口能活
▽殿堂・表彰委員長
上田栄治※
宮本氏は2024年3月に戦後史上最年少の47歳でJFA会長に就任。現在は国際サッカー連盟(FIFA)競技規則委員会委員長や東アジアサッカー連盟競技会委員会委員長なども担当している。
JFAは併せて理事、監事、委員長、名誉役員の選任も行った。それぞれのメンバーは以下の通り。
■理事会
▽会長
宮本恒靖
▽副会長
岡田武史
野々村芳和
西原一将
▽専務理事
湯川和之
▽常務理事
山口香
西本強※
▽理事
田中琢二
小澤隆生
須藤実和
井原多美※
桂木聖彦※
西澤和剛※
福田雅※
和田敬※
▽監事
生田圭
山田彰宏※
■委員会
▽技術委員長
山本昌邦
▽女子委員長
今泉守正※
▽審判委員長
扇谷健司
▽法務委員長
三好豊
▽競技会委員長
蔵森紀昭
▽医学委員長
池田浩
▽国際委員長
湯川和之
▽サステナビリティ・リスペクト委員長
須藤実和※
▽コンプライアンス委員長
西本強
▽アスリート委員長
川口能活
▽殿堂・表彰委員長
上田栄治※