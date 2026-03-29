◇第56回 高松宮記念（2026年3月29日 中京競馬場）

スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」は単勝1番人気のサトノレーヴが制し、史上2頭目となる高松宮記念連覇を飾った。鞍上のルメールは同レース初制覇。2着は15番人気のレッドモンレーヴ、3着には9歳馬の7番人気・ウインカーネリアンが入った。

サトノレーヴは父ロードカナロア、母チリエージェ（母の父サクラバクシンオー）の血統で通算17戦9勝。騎乗したルメールはJRA・G1通算59勝目、堀宣行師は同17勝目を挙げた。ルメールはフェブラリーSに続き今年のG1連勝。この勝利で残るG1は大阪杯と朝日杯FSの2レースとなった。

ルメールはレースを終え両腕を突き上げ笑顔。そして「改めて本当に強かったです。直線に向いてから自分でハミを取りましたし、速さが出てましたね」とサトノレーヴを称えた。改めてレースを振り返り「スタートは良かったですね。だから好きなポジションを取れました。速いペースだと思っていたのでミドルポジションから。全然心配していなかったです。コーナーで息が入って、自分のリズムで走りましたので直線空いてからよく走れました」と語った。今年のG1連勝。「強い馬で勝つことができました。本当にうれしいです。ありがとうございます」と充実の笑みを浮かべた。

▼高松宮記念 古い競馬ファンはいつまでも2000メートルG2「高松宮杯」時代にノスタルジーを感じている。ハイセイコー、トウショウボーイ、オグリキャップなどが勝ち馬に名を連ねる。1996年、1200メートルのG1に。98年「高松宮記念」に改称された。