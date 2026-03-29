3月27日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の阿部亮平が、広島のマツダスタジアムでおこなわれた広島東洋カープ対中日ドラゴンズ戦の始球式に登板した。試合前の観客を盛り上げたが、この始球式の裏でおこなわれたチケットの “高額転売” が波紋を呼んでいる。

シーズン開幕戦で、阿部が登板することは試合前から大きな注目を集めていた。

「カープユニフォームに身を包んだ阿部さんは、1塁、3塁、センター、ホームに4回、深々とお辞儀をしてからセットポジションに入りました。ボールは、キャッチャーまでワンバウンドすることなく、見事なストライク送球。観客から歓声があがり、会場から温かく迎えられました」（スポーツ紙記者）

阿部が見事な投球を披露する一方、この始球式の観戦チケットで不穏な動きが見られた。

「チケット販売サイト『チケジャム』では、《始球式終了後のお譲りとなります》と記された内野指定席やボックス席のチケットが出品されていました。阿部さんの始球式を目的に来場したSnow Manファンが、試合を観戦せず、転売しようとしたのではないかとして、SNSで拡散されました。

一方で、始球式を “良席” で観戦できることを謳ったチケットも出品され、野球ファンのなかにも、アイドルの始球式を利用して転売を意図した可能性が浮上しています」（スポーツ紙記者）

実際、試合当日の27日、本誌「Smart FLASH」がこのサイトを確認したところ、《ほぼネット裏のSS指定席20列目の良席です、Snow Man阿部亮平さんの始球式です！》と、阿部の名前を出したチケットは、3万8000円で出品されていた。また、《始球式終了後のお譲りとなります》と記したチケットも、1万5000円と高額で販売されていたのだ。

阿部の始球式の観戦チケットをめぐる「高額転売騒動」に関して、Xでは

《始球式後の席転売してるジャニオタも、始球式の時だけ席転売してる野球ファンも、同じ穴の狢ですよ。どっちもキショいです》

《野球ファン（転売ヤー？）も始球式の時間を売りに出してるのを見て、売れたかどうかはわからないけど、なんだかなぁ…となってる》

《メインは野球なんだよ、阿部ちゃんだけ見たいならライブ行けって言いたいです》

など、怒りの声があがっている。近年、アーティストのライブチケットの転売は後を絶たないが、タレントが登板する始球式にもその波が及んでいるようだ。

「今回のケースでいえば、Snow Manファンに対しては始球式、野球ファンに対しては試合観戦を強調して販売しようという “負の取引” が繰り広げられた形になります。ただ、こうした転売に関して、ほとんどのSnow Manファンは反発しており、ファンの間でも絶対に買わないようにと注意しあう動きが見られます。実際に、高額で出品されたチケットが売れたかは不明です」（芸能記者）

かねてから、アイドルが参加する始球式は、ファンのマナーが問題視されてきたが、新たな課題が浮上しつつある。

「お目当てのアイドルの始球式が終わると、用済みとばかりに帰宅するケースは以前から指摘されていました。しかし、こうした注目度の高い始球式を利用してチケットを転売するなど、新たな金儲けの手段に考える人物がいることが判明したわけです。アイドル・野球ファン双方の需要につけ込んだ悪質な手口と言えるだけに、対策が必須になるでしょう」（同）

今後の運営側の動向が注視される。