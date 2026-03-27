ファミリーマート（東京都港区）が、Nintendo Switch向けの人気ゲーム「あつまれ どうぶつの森」とのコラボキャンペーンを、3月31日から開始します。

【画像】うわ…かわいすぎる！ ファミマ×どうぶつの森グッズ・ラインナップです！！（27枚）

キャンペーンでは、「どうぶつの森」デザインの「タオルインポーチ」（2290円、以下、税込み）、「ラインソックス」（600円）、「こどもくつした」（600円）がファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から登場。

また、ナチュラル・オーガニックコスメ「Mitea ORGANIC」と「どうぶつの森」のコレクション15商品が発売されます。同日から4月20日まで、「ファミペイスタンプキャンペーン【Miteaコース】」を実施。

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して、Mitea ORGANICの対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまります。スタンプを3個集めて応募すると、抽選で「どうぶつの森」ポーチセットが合計30人に当たります。

「ファミマオンライン」では、「＜どうぶつの森＞Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース（Mitea型）」（5186円）の予約販売が行われます。

さらに、「あつまれ どうぶつの森」のグッズも店頭販売。「あつまれ どうぶつの森 タンブラーBOOK（さくらver.・喫茶ハトの巣ver.）」（2959円）、「あつまれ どうぶつの森 180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOK」（3520円）、「あつまれ どうぶつの森 持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK」（3289円）、「どうぶつの森 ぬいぐるみマスコット」（1650円）、「どうぶつの森 メモ帳」（220円）、「どうぶつの森 ペーパーバッグ入シール」（550円）、「どうぶつの森 ポケットステッカーワールド」（660円）などが発売されます。

ほかに、ゲーム「あつまれ どうぶつの森」関連のダウンロードカードを購入すると、抽選で30人に「BIG トラベルポーチ」と「マルチケース」がセットで当たるキャンペーンも実施。

東京・大阪の3店舗では、「あつまれ どうぶつの森」のラッピング店舗が展開されます。店舗外観をはじめ、店内も「どうぶつ」たちでいっぱいに。ラッピング店舗では「どうぶつの森」グッズも数量限定で販売されます。

