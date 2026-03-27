高橋留美子『葬送のフリーレン』美麗なイラスト描きネット衝撃「可愛いがすぎる」「やばい、やばい！」
人気漫画家・高橋留美子が描いた『葬送のフリーレン』のイラストが、作品公式Xにて公開された。フリーレンの髪を整えるフェルンの姿が描かれており、ネット上で話題になっている。
【画像】シャンプー感あるフェルン！高橋留美子が描いた『葬送のフリーレン』イラスト
イラストは、髪を整えてもらい気持ちよく寝てしまったフリーレンに、フェルンが「寝てる…」と微笑ましいセリフもある一枚で、これにファンは「可愛いがすぎる」「まさかの高橋留美子先生まで…これ藤田先生も来てしまうのでは？」「あだち先生に続いてるーみっく先生ですか」「やばい、やばい、やばい！！」などと反応している。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
【画像】シャンプー感あるフェルン！高橋留美子が描いた『葬送のフリーレン』イラスト
イラストは、髪を整えてもらい気持ちよく寝てしまったフリーレンに、フェルンが「寝てる…」と微笑ましいセリフもある一枚で、これにファンは「可愛いがすぎる」「まさかの高橋留美子先生まで…これ藤田先生も来てしまうのでは？」「あだち先生に続いてるーみっく先生ですか」「やばい、やばい、やばい！！」などと反応している。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
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