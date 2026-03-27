「りくりゅう」らフィギュア勢抑える…博報堂が調査結果を発表

博報堂は27日、株式会社博報堂DYスポーツマーケティング、データスタジアム株式会社と共同で、アスリートのイメージを測定する「アスリートイメージ評価調査」（2026年3月調査）の結果を発表した。ドジャース・大谷翔平投手が総合1位に輝いたほか、「夢や感動を与えている」部門でもトップに立つなど、改めてその圧倒的な存在感を見せつけた。

調査は2月27日から3月2日にかけて、首都圏と京阪神圏の15歳から69歳の男女600人を対象にインターネット上で実施された。総合ランキングでは、メジャーで活躍を続ける大谷が首位を獲得。2位には三浦璃来、3位に木原龍一と、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪で日本中に感動を届けた“りくりゅうペア”が続き、4位の坂本花織、5位の中井亜美らフィギュア勢を抑える結果となった。

個別イメージ項目においても、大谷の多才さが際立った。「夢や感動を与えている」部門で1位となったほか、「純粋な」で3位、「華やかな」で5位、「かっこいい」で4位、「リーダーシップがある」で4位、「テクニックがある」でも5位にランクイン。あらゆるカテゴリーで上位に名を連ねており、競技の枠を超えたスターとしての地位を揺るぎないものにしている。

また、パドレスのダルビッシュ有投手も総合10位に入ったほか、「リーダーシップがある」部門では3位にランクイン。長年にわたりメジャーの第一線で戦う右腕への信頼の厚さが伺える。（Full-Count編集部）