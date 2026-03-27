テレ朝『グッド！モーニング』月〜水の新MCに田原萌々アナ “先輩”斎藤ちはるアナ「一緒に仕事できるのが楽しみ！」
テレビ朝日は27日、あさの情報番組『グッド！モーニング』の月から水曜のMC、土・日曜のセンターMCとして田原萌々アナが加入することを発表した。
【写真】『グッド！モーニング』の新体制…土日キャスト
田原アナは、これまで『スーパーJチャンネル』のプレゼンター＆フィールドレポーターや、『くりぃむクイズ ミラクル９』のMCとして活躍してきた入社５年目。今回、朝の番組初挑戦となる。『グッド！モーニング』加入にあたって、田原アナは「入社前から憧れていた番組だったのでとてもうれしかったです。柔らかくやさしい空気に包まれた『グッド！モーニング』から今までたくさん元気をもらってきたので、恩返しするつもりで頑張ります。これまで報道番組で培ってきた経験を生かしつつ、ワクワクする楽しい話題もみなさんと共有していきたいです」と抱負を語っており、「明るくそして丁寧に、みなさまのお役に立てる情報をお伝えしていきます！」と決意を表明している。
熱意あふれる田原アナに向けて、先輩である斎藤ちはるアナからは激励メッセージも到着。斎藤アナは「田原アナは、華やかながらも元気いっぱいで朝にピッタリの印象です。これから一緒に仕事ができるのが楽しみです。朝から流動感のある番組制作に携われる、最高の環境で成長できる場所だと思います。頼りにしています！」とエールを送った。
このほか、現役東大院生・入江あんなの加入も決定。ベテラン・佐々木亮太アナウンサーも平日と日曜の放送に参加し、抜群の安定感で番組を支えていくことに。そして、ABCテレビ（朝日放送テレビ）の福戸あやアナウンサーも日曜の新メンバーに加わることが決定。
３月23日よりお届けしている番組の新オープニング曲は、“ラブネバ”の愛称で知られる“First Love is Never Returned”が奏でる「Good Morning」で、朝の気分を盛り上げる軽快な楽曲に。そんな「Good Morning」にあわせて流れているオープニングアニメーションは、シンエイ動画・久野遥子監督が制作したもの。久野監督はカンヌ国際映画祭の監督週間正式上映作品に選出された映画『化け猫あんずちゃん』（山下敦弘氏との共同監督）で知られる気鋭のクリエイター。新たなオープニングも朝のはじまりをさわやかに告げる映像に仕上がっている。平日版『グッド！モーニング』では、新MC・田原も参加した、坪井直樹アナ、斎藤アナとのMCメンバー３ショットで、番組のテーマカラー”オレンジ”を基調にした明るい新ポスタービジュアルも完成。今回の新MC＆キャスター解禁とともに初公開となった。
■田原萌々（テレビ朝日アナウンサー）コメント
――『グッド！モーニング』出演が決まったときのお気持ちと意気込みを教えてください。
【田原】『グッド！モーニング』は、入社前から憧れていた番組だったのでとてもうれしかったです。柔らかくやさしい空気に包まれた『グッド！モーニング』から今までたくさん元気をもらってきたので、恩返しするつもりで頑張ります。これまで報道番組で培ってきた経験を活かしつつ、ワクワクする楽しい話題もみなさんと共有していきたいです。
――毎朝のルーティンを教えてください
【田原】冷たい水で顔を洗ったあとに、温かい緑茶を飲みます。スッキリ目が覚めるんです(笑)。
――お気に入りの朝ごはんを教えてください
【田原】グリークヨーグルトの上にバナナやイチゴなどのフルーツを乗せて蜂蜜をかけて食べるのがお気に入りです。冬は熱々の焼き芋を食べるのが好きです！
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
【田原】朝は一日をスタートさせる大切な時間だと思っています。慌ただしい朝でも、『グッド！モーニング』を通して少しでもほっとしたり、今日も頑張ろうと前向きな気持ちになったりしていただけたらうれしいです。明るくそして丁寧に、みなさまのお役に立てる情報をお伝えしていきます！
■斎藤ちはる（テレビ朝日アナウンサー）コメント
――『グッド！モーニング』出演が決まった田原萌々アナ、入江あんなさんの印象を教えてください
【斎藤】田原アナウンサーはアナウンス部や社内で会った際に明るくキラキラとした笑顔で話しかけてくれて、華やかながらも元気いっぱいで朝にピッタリの印象です。これから一緒に仕事ができるのが楽しみです。入江キャスターは、まだ学生とは思えない落ち着いた雰囲気や声、そして知的なイメージもあり、『グッド！モーニング』にまた新たな風を吹かしてくれそうな印象です。
――お２人への激励をお願いいたします！
【斎藤】田原アナウンサーは初めての朝番組で慣れないことも多いと思いますが、たくさんの経験豊富な先輩方やフレッシュな後輩たちと一緒に朝から流動感のある番組制作に携われる、最高の環境で成長できる場所だと思います。頼りにしています！
入江キャスターは、先輩アナウンサーも多い中、まだまだ緊張する場面が多いと思いますが、自分の色を探して自分らしくのびのびと成長していってほしいと思います。そして学生生活との両立で体調管理も大変だと思うので、無理せずいつでも私たちを頼ってください！
――お気に入りの朝ごはんを教えてください
【斎藤】最近はトマトや納豆など手軽に食べられるものに、バナナなどのフルーツ、そして野菜ジュースや豆乳ドリンクなどを合わせることが多いです。朝から食欲旺盛で、しっかり元気チャージしたいタイプです！
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
【斎藤】この春からまたメンバーがガラッと変わり、また新しい朝の風が吹くことになります。ただ、今までと変わらず、みなさまが知りたい情報を真摯に、そして丁寧にお伝えしたいと思います。これからも、みなさまの朝のひとときに『グッド！モーニング』を選んでいただけるように頑張りますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします！
■高崎文宏（テレビ朝日チーフプロデューサー）コメント
朝にふさわしい落ち着いた声とさわやかな雰囲気が入江キャスターの最大の魅力です。
スポーツコーナーを担当し、様々な現場にも取材に出てもらいます。ニュース番組でアナウンス力をみがいてきた田原アナを新たに週末の顔として迎え、『グッド！モーニング』は月曜日から日曜日まで、この春からも毎日誠実な番組をみなさまにお届けしてまいります！
【写真】『グッド！モーニング』の新体制…土日キャスト
田原アナは、これまで『スーパーJチャンネル』のプレゼンター＆フィールドレポーターや、『くりぃむクイズ ミラクル９』のMCとして活躍してきた入社５年目。今回、朝の番組初挑戦となる。『グッド！モーニング』加入にあたって、田原アナは「入社前から憧れていた番組だったのでとてもうれしかったです。柔らかくやさしい空気に包まれた『グッド！モーニング』から今までたくさん元気をもらってきたので、恩返しするつもりで頑張ります。これまで報道番組で培ってきた経験を生かしつつ、ワクワクする楽しい話題もみなさんと共有していきたいです」と抱負を語っており、「明るくそして丁寧に、みなさまのお役に立てる情報をお伝えしていきます！」と決意を表明している。
このほか、現役東大院生・入江あんなの加入も決定。ベテラン・佐々木亮太アナウンサーも平日と日曜の放送に参加し、抜群の安定感で番組を支えていくことに。そして、ABCテレビ（朝日放送テレビ）の福戸あやアナウンサーも日曜の新メンバーに加わることが決定。
３月23日よりお届けしている番組の新オープニング曲は、“ラブネバ”の愛称で知られる“First Love is Never Returned”が奏でる「Good Morning」で、朝の気分を盛り上げる軽快な楽曲に。そんな「Good Morning」にあわせて流れているオープニングアニメーションは、シンエイ動画・久野遥子監督が制作したもの。久野監督はカンヌ国際映画祭の監督週間正式上映作品に選出された映画『化け猫あんずちゃん』（山下敦弘氏との共同監督）で知られる気鋭のクリエイター。新たなオープニングも朝のはじまりをさわやかに告げる映像に仕上がっている。平日版『グッド！モーニング』では、新MC・田原も参加した、坪井直樹アナ、斎藤アナとのMCメンバー３ショットで、番組のテーマカラー”オレンジ”を基調にした明るい新ポスタービジュアルも完成。今回の新MC＆キャスター解禁とともに初公開となった。
■田原萌々（テレビ朝日アナウンサー）コメント
――『グッド！モーニング』出演が決まったときのお気持ちと意気込みを教えてください。
【田原】『グッド！モーニング』は、入社前から憧れていた番組だったのでとてもうれしかったです。柔らかくやさしい空気に包まれた『グッド！モーニング』から今までたくさん元気をもらってきたので、恩返しするつもりで頑張ります。これまで報道番組で培ってきた経験を活かしつつ、ワクワクする楽しい話題もみなさんと共有していきたいです。
――毎朝のルーティンを教えてください
【田原】冷たい水で顔を洗ったあとに、温かい緑茶を飲みます。スッキリ目が覚めるんです(笑)。
――お気に入りの朝ごはんを教えてください
【田原】グリークヨーグルトの上にバナナやイチゴなどのフルーツを乗せて蜂蜜をかけて食べるのがお気に入りです。冬は熱々の焼き芋を食べるのが好きです！
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
【田原】朝は一日をスタートさせる大切な時間だと思っています。慌ただしい朝でも、『グッド！モーニング』を通して少しでもほっとしたり、今日も頑張ろうと前向きな気持ちになったりしていただけたらうれしいです。明るくそして丁寧に、みなさまのお役に立てる情報をお伝えしていきます！
■斎藤ちはる（テレビ朝日アナウンサー）コメント
――『グッド！モーニング』出演が決まった田原萌々アナ、入江あんなさんの印象を教えてください
【斎藤】田原アナウンサーはアナウンス部や社内で会った際に明るくキラキラとした笑顔で話しかけてくれて、華やかながらも元気いっぱいで朝にピッタリの印象です。これから一緒に仕事ができるのが楽しみです。入江キャスターは、まだ学生とは思えない落ち着いた雰囲気や声、そして知的なイメージもあり、『グッド！モーニング』にまた新たな風を吹かしてくれそうな印象です。
――お２人への激励をお願いいたします！
【斎藤】田原アナウンサーは初めての朝番組で慣れないことも多いと思いますが、たくさんの経験豊富な先輩方やフレッシュな後輩たちと一緒に朝から流動感のある番組制作に携われる、最高の環境で成長できる場所だと思います。頼りにしています！
入江キャスターは、先輩アナウンサーも多い中、まだまだ緊張する場面が多いと思いますが、自分の色を探して自分らしくのびのびと成長していってほしいと思います。そして学生生活との両立で体調管理も大変だと思うので、無理せずいつでも私たちを頼ってください！
――お気に入りの朝ごはんを教えてください
【斎藤】最近はトマトや納豆など手軽に食べられるものに、バナナなどのフルーツ、そして野菜ジュースや豆乳ドリンクなどを合わせることが多いです。朝から食欲旺盛で、しっかり元気チャージしたいタイプです！
――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします！
【斎藤】この春からまたメンバーがガラッと変わり、また新しい朝の風が吹くことになります。ただ、今までと変わらず、みなさまが知りたい情報を真摯に、そして丁寧にお伝えしたいと思います。これからも、みなさまの朝のひとときに『グッド！モーニング』を選んでいただけるように頑張りますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします！
■高崎文宏（テレビ朝日チーフプロデューサー）コメント
朝にふさわしい落ち着いた声とさわやかな雰囲気が入江キャスターの最大の魅力です。
スポーツコーナーを担当し、様々な現場にも取材に出てもらいます。ニュース番組でアナウンス力をみがいてきた田原アナを新たに週末の顔として迎え、『グッド！モーニング』は月曜日から日曜日まで、この春からも毎日誠実な番組をみなさまにお届けしてまいります！