“6.3坪”都心の狭小住宅に広がる工夫 驚きの空間設計も『渡辺篤史の建もの探訪』
俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）の28日放送では、東京都江東区に建つ狭小住宅「後藤邸」が紹介される。敷地面積9.2坪、建築面積6.3坪という限られた空間ながら、随所に工夫を凝らした住まいとなっている。
【写真多数】幅6メートルの“巨大キッチン”「東京都江東区･後藤邸」
外観は濃淡2色のグレーで塗り分けられたデザインが特徴。玄関を入ると建物の奥行き約6メートルを見通せる設計で、視覚的な広がりを演出する。通路の左右には豊富な収納を配置し、最奥には書斎を設けるなど、限られたスペースを有効活用している。
階段室には小窓やニッチを多数配置。防火地域により厚くなる壁を活かしながら、さらに8センチ厚みを増してニッチを設けるなど、機能性とデザイン性を両立させている。2階はプライベート空間で、洗面や浴室はドアを設けず、ロールスクリーンやシャワーカーテンで仕切ることで空間効率を高めた。寝室も最小限の広さに抑えている。
3階はダイニングキッチンとなっており、日当たりの良さと自由度の高い天井設計で開放感を確保。約11畳の空間に、建物の奥行きを活かした幅6mのキッチンを設置した。30の引き出し収納やニッチを取り入れた造作キッチンは、機能とデザインを兼ね備えた象徴的な存在となっている。
さらに屋上にはテラスを設置。庭を確保しにくい狭小住宅において、屋外空間としての役割を担い、都心ならではの景色を楽しめる場となっている。
竣工は2024年5月。延床面積は61.8平方メートルで、木造SE工法を採用。設計は豊田悟が手がけた。限られた敷地を最大限に活かした設計力が際立つ一軒となっている。
竣工：2024年5月
敷地面積：30.4平方メートル（9.2坪）
建築面積：20.7平方メートル（6.3坪）
延床面積：61.8平方メートル（18.7坪）
構造：木造SE工法
設計：豊田悟／豊田空間デザイン室
【写真多数】幅6メートルの“巨大キッチン”「東京都江東区･後藤邸」
外観は濃淡2色のグレーで塗り分けられたデザインが特徴。玄関を入ると建物の奥行き約6メートルを見通せる設計で、視覚的な広がりを演出する。通路の左右には豊富な収納を配置し、最奥には書斎を設けるなど、限られたスペースを有効活用している。
3階はダイニングキッチンとなっており、日当たりの良さと自由度の高い天井設計で開放感を確保。約11畳の空間に、建物の奥行きを活かした幅6mのキッチンを設置した。30の引き出し収納やニッチを取り入れた造作キッチンは、機能とデザインを兼ね備えた象徴的な存在となっている。
さらに屋上にはテラスを設置。庭を確保しにくい狭小住宅において、屋外空間としての役割を担い、都心ならではの景色を楽しめる場となっている。
竣工は2024年5月。延床面積は61.8平方メートルで、木造SE工法を採用。設計は豊田悟が手がけた。限られた敷地を最大限に活かした設計力が際立つ一軒となっている。
竣工：2024年5月
敷地面積：30.4平方メートル（9.2坪）
建築面積：20.7平方メートル（6.3坪）
延床面積：61.8平方メートル（18.7坪）
構造：木造SE工法
設計：豊田悟／豊田空間デザイン室